Нобелівська премія миру: Сікорський назвав умову підтримки кандидатури Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Радослав Сікорський окреслив позицію польського уряду

Польща готова підтримати висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, проте з важливою обмовкою: мир в Україні має бути не просто «швидким», а справедливим. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Радослав Сікорський окреслив позицію польського уряду. Він наголосив, що мир не може бути досягнутий ціною капітуляції України або визнання незаконних анексій.

«Якщо президент Трамп призведе до справедливого миру для України, то я також підпишу таку номінацію. Моя позиція залишається незмінною: ми хочемо миру, але це має бути справедливий мир . Якщо він цього досягне, він заслужить визнання світу», – підкреслив Сікорський.

Люксембурзький колега Сікорського Ксав’є Беттель, який також був присутній на зустрічі, підтримав ідею формування «комітету підтримки», але тільки за умови фактичного врегулювання конфлікту.

Ініціатори визнання Трампа Нобелівським комітетом були Майк Джонсон, спікер Палати представників США, та Амір Охана, спікер Кнесету Ізраїлю.  

У п'ятницю нижня палата польського парламенту, Сейм, отримала листа з проханням заручитися підтримкою спікерів парламентів та інших високопосадовців. Спікер Сейму Влодзімеж Чарзастий заявив, що висловить свою зважену думку з цього питання в понеділок. 

Нагадаємо, лідерка венесуельської опозиції передала свою медаль Дональду Трампу. Нобелівська премія миру залишається невіддільною від лауреата, незалежно від того, кому передано медаль.

У комітеті наголосили, що хоча фізичні символи нагороди – медаль, диплом і грошова винагорода можуть бути подаровані, продані або передані іншій особі, сам статус лауреата є незмінним.

У Нобелівському комітеті підкреслили, що незалежно від подальшої долі медалі або інших елементів нагороди, саме первинний лауреат назавжди залишається записаним в історії як одержувач Нобелівської премії.

У комітеті також зазначили, що не коментують дії чи заяви лауреатів після вручення нагороди. Водночас там нагадали, що статут Нобелівського фонду не містить обмежень щодо розпорядження медаллю або призовими коштами.

