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Литва зробила заяву після анонсу Трампом угоди з Білоруссю

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Литва зробила заяву після анонсу Трампом угоди з Білоруссю
Вашингтон працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі
фото: Reuters

Вільнюс не бачить підстав для скасування санкцій проти Мінська

Литву не інформували про підготовку можливої угоди між США та Білоруссю щодо закупівлі калійних добрив. Водночас Вільнюс не планує змінювати свою позицію щодо санкцій проти Мінська. Про це заявив голова Комітету Сейму Литви із закордонних справ Ремігіюс Мотузас, повідомляє «Главком».

За його словами, Литва та Європейський Союз наразі не бачать підстав для скасування санкцій проти Білорусі. «Ми не маємо жодних підстав сьогодні скасовувати санкції проти Білорусі. Це спільна позиція не тільки Литви, а й Європейського Союзу. І ці санкції діють до кінця лютого», – заявив Мотузас.

Він також зазначив, що Вільнюс не може впливати на домовленості Вашингтона та Мінська щодо закупівлі білоруських добрив. За словами Мотузаса, деталі можливої угоди поки що зарано коментувати.

«Звісно, ми не можемо сьогодні вплинути на рішення або домовленість Сполучених Штатів Америки щодо закупівлі добрив з Білорусі. Час покаже, як Сполученим Штатам Америки вдасться домовитися про закупівлю добрив з Білорусі», – сказав він.

Мотузас наголосив, що Литва також не змінює ставлення до режиму Олександра Лукашенка. Він зазначив, що Мінськ продовжує підтримувати війну Росії проти України, а Литва та інші сусідні країни стикаються з гібридними атаками з боку Білорусі.

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. За його словами, білоруський калій коштуватиме значно дешевше за добрива, які США зараз купують у Канади.

Раніше, у березні, адміністрація Трампа скасувала американські санкції щодо двох білоруських виробників калійних добрив – «Білоруської калійної компанії» та «Білоруськалію». Це відбулося в межах домовленостей про звільнення політичних в'язнів у Білорусі.

Водночас європейські санкції проти білоруських калійних добрив залишаються чинними. За словами Мотузаса, позиція Литви та ЄС щодо їхнього скасування наразі не змінилася.

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Теги: Литва Білорусь санкції Дональд Трамп США війна

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