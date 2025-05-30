Зеленський та Ердоган обговорять майбутні мирні перемовини

Президент наголосив, що ні він, ні Ердоган не мають жодної інформації про російський «меморандум»

Наступний раунд мирних переговорів має відбутися у Стамбулі в понеділок, 2 червня

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Політики говоритимуть про переговори, які мають відбутися в Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави нашої країни.

«Сьогодні запланована розмова з Президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей», – каже він.

За словами Зеленського, зараз ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий меморандум. «Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату», – додав він, наголосивши, що Москва відвикла від дипломатії.

«Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони – найбільш неадекватний суб’єкт у світі. Але саме це й переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Туди поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до перемир’я, якщо Україна зупинить мобілізацію, а Захід припинить постачати їй зброю. Небензя назвав 30-денне припинення вогню «прагненням учергове ввести в оману». На його думку, Україна за цей час може перегрупуватися та переозброїтися.

До слова, спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України.