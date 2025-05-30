Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський та Ердоган обговорять майбутні мирні перемовини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський та Ердоган обговорять майбутні мирні перемовини
Президент наголосив, що ні він, ні Ердоган не мають жодної інформації про російський «меморандум»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Наступний раунд мирних переговорів має відбутися у Стамбулі в понеділок, 2 червня

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Політики говоритимуть про переговори, які мають відбутися в Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави нашої країни.

«Сьогодні запланована розмова з Президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей», – каже він.

За словами Зеленського, зараз ані Україна, ані Туреччина, як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий меморандум. «Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату», – додав він, наголосивши, що Москва відвикла від дипломатії. 

«Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони – найбільш неадекватний суб’єкт у світі. Але саме це й переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію», – підсумував український лідер.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Туди поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

Водночас постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до перемир’я, якщо Україна зупинить мобілізацію, а Захід припинить постачати їй зброю. Небензя назвав 30-денне припинення вогню «прагненням учергове ввести в оману». На його думку, Україна за цей час може перегрупуватися та переозброїтися.

До слова, спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одразу після початку повномасштабного вторгнення України у 2022 році Росія та Україна вже вели переговори у Стамбулі
Пастка для України: експерти про переговори у Стамбулі
13 травня, 12:00
Новинський та Медведчук передавали ультиматуми від глави Кремля
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
13 травня, 21:03
Президент: «Немає жодних аргументів, щоб не домовитися про припинення вогню, це був би результат моєї зустрічі з Путіним»
Зеленський повідомив, коли відбудуться перемовини у Стамбулі
15 травня, 17:42
Олена Зеленська дала інтерв'ю Марічці Падалко
Перша леді розказала, як пережила скандальні події за участю президента Зеленського у Білому домі
16 травня, 00:57
Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир»
Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані
16 травня, 15:29
Голова Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч 8 травня
Експерт-міжнародник пояснив, чому українцям не треба сподіватися на Китай у мирних переговорах
15 травня, 18:52
У квітні 2024 року спецслужби змогли викрити і затримати агента РФ, який допомагав підготуватися до можливого замаху на Зеленського
Польща судитиме чоловіка, який підозрюється в замаху на Зеленського
20 травня, 20:55
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
24 травня, 20:26
Зеленський: Я особисто дякую вам за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецзвʼязку
Президент відзначив державними нагородами воїнів Держспецзвʼязку (відео)
26 травня, 16:39

Політика

Зеленський та Ердоган обговорять майбутні мирні перемовини
Зеленський та Ердоган обговорять майбутні мирні перемовини
Санкції проти Росії та 500% мита проти її союзників: Зеленський зустрівся з сенатором США
Санкції проти Росії та 500% мита проти її союзників: Зеленський зустрівся з сенатором США
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей за врятовані життя
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей за врятовані життя
Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ
Журналісти оприлюднили ключові положення мирного документа, який Україна передала РФ
Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
Кабмін призначив нового голову Держкіно
Кабмін призначив нового голову Держкіно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
115K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
107K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
59K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
20K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua