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Трамп призупинить прийом усіх іноземних студентів до США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп призупинить прийом усіх іноземних студентів до США
Іноземні студенти не отримуватимуть візи до США
фото із відкритих джерел

Команда Трампа призупиняє співбесіди для отримання нових студентських віз

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила співбесіди для отримання нових студентських віз. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Politico, це пов'язано з вимогою обов'язкової перевірки акаунтів заявників у соціальних мережах.

Згідно з повідомленнями, адміністрація Трампа планує вимагати від усіх іноземних студентів, які подають заявки на навчання в Сполучених Штатах, проходити перевірку їхніх соціальних мереж.

Повідомляється, що запровадження такої процедури може серйозно уповільнити процес видачі студентських віз.

Раніше Федеральний суддя у Каліфорнії заборонив адміністрації Дональда Трампа анулювати правовий статус іноземних студентів у США без індивідуального розгляду справ. 

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду.

До слова, у 2024 році декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Вони стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. 

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Теги: США Дональд Трамп студенти навчання

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