Трамп та Венс провели зустріч з братом Папи Римського у Білому домі

Брат Папи Римського з дружиною провели зустріч з Трампом і Венсом у Білому домі

Брат Папи Римського є затятим прихильником адміністрації Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс зустрілися у Білому домі з братом Папи Лева XIV та його дружиною. Про це в соціальній мережі Х написала радниця Трампа Марго Мартін, передає «Главком».

Як пише АР, брат Папи Римського Луї Превост, називає себе «типом MAGA». Він та його дружина Дебора провели зустріч Трампом і Венсом в Овальному кабінеті.

За даними інших ЗМІ, Луї Превост відомий своєю активною підтримкою руху MAGA та Дональда Трампа, а також публікаціями в соціальних мережах з критикою Демократичної партії та ліберальних поглядів.

«Превост та його дружина приєдналися до делегації США на чолі з Венсом під час її візиту до Ватикану минулими вихідними та в понеділок на інавгураційну месу Папи», –додає АР.

Про деталі зустрічі поки не повідомлялось.

Нагадаємо, віцепрезидент Джей Ді Венс передав запрошення Папі Римському до Білого дому.

Джей Ді Венс передав Папі Римському Леву XIV офіційне запрошення від президента Дональда Трампа та першої леді Меланії відвідати Білий дім.

Під час зустрічі Венс вручив понтифіку футболку команди американського футболу Chicago Bears з написом Pope Leo XIV, а також дві книги святого Августина.

У відповідь Папа подарував Венсу бронзову скульптуру з написом «Мир – тендітна квітка» та фотоальбом з зображеннями папських апартаментів.

Під час обміну подарунками Венс зазначив, що «люди в США надзвичайно раді» обранню американця на папський престол, як відомо Папа Лев XIV став першим американцем який зайняв Святий престол.

До слова, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.