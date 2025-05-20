Венс запросив Папу Римського до Білого дому

Папа Римський подарував Венсу бронзову скульптуру з написом «Мир – тендітна квітка»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс передав запрошення Папі Римському до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Джей Ді Венс передав Папі Римському Леву XIV офіційне запрошення від президента Дональда Трампа та першої леді Меланії відвідати Білий дім.

Під час зустрічі Венс вручив понтифіку футболку команди американського футболу Chicago Bears з написом Pope Leo XIV, а також дві книги святого Августина.

У відповідь Папа подарував Венсу бронзову скульптуру з написом «Мир – тендітна квітка» та фотоальбом з зображеннями папських апартаментів.

Під час обміну подарунками Венс зазначив, що «люди в США надзвичайно раді» обранню американця на папський престол, як відомо Папа Лев XIV став першим американцем який зайняв Святий престол.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.

Також президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі.

Політики потисли одне одному руки. Венс навіть посміхнувся. На церемонії також були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Мерці, королі Іспанії та Бельгії. Від США був також Рубіо. Подія зібрала близько 250 тисяч паломників на площі Святого Петра.

Згодом Джей Ді Венс вперше зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дому. Про результати зустрічі Венс написав у соцмережі, передає «Главком».

За його словами, у переговорах також брав участь державний секретар США Марко Рубіо. Віцепрезидент розповів, що під час зустрічі вони обговорили результати переговорів у Стамбулі про припинення вогню.