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Зеленський про візит Трампа у Стамбул: Усі в Україні хотіли б, щоб президент зміг бути там

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський про візит Трампа у Стамбул: Усі в Україні хотіли б, щоб президент зміг бути там
Трамп зазначав, що готовий долучитися до переговорів, а із зустрічі між Зеленським і Путіним «можуть вийти хороші речі»
фото: Shutterstock

За словами українського президента, зустріч в Туреччині може багато чого змінити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський наголосив, що підтримав ідеї Трампа про повне й безумовне припинення вогню та прямі переговори з Путіним.

«Чув щойно заяву президента Трампа. Дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку. Я підтримав Президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», – каже він.

Глава нашої держави наголосив, що українці хотіли б, аби Трамп зміг бути на переговорах, оскільки саме вона може багато змінити.

«І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні», – наголосив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. «Я думав про те, щоб полетіти туди», – сказав він.

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Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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Як відомо, президент Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: Туреччина Дональд Трамп Стамбул Володимир Зеленський переговори

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