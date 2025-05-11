«Він ще дитиною хотів гратися у священника». Несподіваний Папа: чого чекати від Лева XIV

Перший американець, перший перуанець, перший августинець, тенісист та математик…

8 травня світ отримав нового Папу Римського.

Роберт Френсіс Прево, який став Папою Левом XIV, народився у Чикаго (штат Іллінойс) у 1955 році. Він виріс у південному передмісті Долтон і має двох братів. Лінда Йорш, жінка, яка знала його з дитинства, каже, що родина Прево була дуже побожною та активною у своїй церкві: «І мама, і тато були такими. Вони ніколи не пропускали служби і були дуже активними у нашій парафії. Вони були лекторами у своїй церкві». Бабуся і дідусь Прево були іммігрантами – з французьким та іспанським громадянством.

Лев навчався у Малій семінарії отців августинців (чоловічий католицький чернечий орден; затверджений Папою Римським Александром IV у 1256 році – «Главком»), потім вступив до університету. За мирською спеціальністю Прево – математик. Він закінчив Університет Вілланова в Пенсільванії зі ступенем бакалавра з математики, потім вивчав теологію в Католицькому богословському союзі Чикаго, де здобув ступінь магістра богослов'я. Коли йому було 27 років, його відправили на навчання до Риму, де в 1982 році він був висвячений на священника. Згодом Прево здобув ступінь доктора канонічного права в Папському коледжі Святого Томи Аквінського в Римі.

«Мій досвід роботи з кардиналом Прево полягає в тому, що він не хизується, – каже CBS News Chicago один із чиказьких священників, отець Марк Френсіс. – Він дуже спокійний, але надзвичайно розумний і надзвичайно співчутливий».

Нововисвячений преподобний Роберт Превост потискає руку Папі Івану Павлу II у 1982 році фото: CNN

У 2014 році Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором єпархії Чіклайо в Перу. Через рік він став єпископом. Папа Франциск зробив його кардиналом у 2023 році. У Перу він пробув аж 20 років.

Перш ніж стати папою, 69-річний Превост очолював церковну дикастерію у справах єпископів, тобто він контролював вибір нових єпископів. Загалом його вважають центристом, з багатьох соціальних питань він сприймається як прогресивний. До слова, Роберт Прево є не лише першим Папою із США в історії церкви, яким його вже всі знають, а й першим громадянином Перу на цій високій посаді. Ба більше, Прево – перший августинський ченець, обраним понтифіком.

10 фото На весь екран



















10 фактів про нового Папу Римського

Кандидат у Папи з дитинства

За словами Джона Превоста, одного з двох старших братів Папи, Роберт знав, що хоче бути священником, ще з дитинства. «Знаєте, як деякі діти люблять гратися у війну та бути солдатами, а деякі дівчатка хочуть гратися в ляльки та бути домогосподарками? Він хотів гратися у священника. Ми ходили на месу, і він знав усе. Він знав молитви латиною, він знав свої молитви англійською. Він ставився до цього абсолютно серйозно. Це був не жарт, це не була гра. Він був налаштований абсолютно серйозно», – розказав Джон американському новинному агентству CBS.

Недитяче захоплення маленького Роберта помічали не лише всередині сім’ї, а й сусіди та знайомі. Сусідка, яка жила на їхній вулиці в робітничому районі Долтона, штат Іллінойс, сказала йому, коли він був у дитячому садку чи першому класі, що, на її думку, він буде першим Папою, народженим у США. Цікаво, що жодних амбіцій на папство у Роберта не було – він завжди хотів бути місіонером.

Критик адміністрації Трампа

Попри те, що призначення Папою Римським вперше в історії американця, викликало у президента США Дональда Трампа бурхливу позитивну реакцію, кардинал Прево раніше неодноразово виступав з критикою господаря Білого дому та його команди. Так, коли у квітні Дональд Трамп зустрівся з лідером Сальвадору і обговорив можливе використання сумнозвісної в'язниці Сесот для підозрюваних членів американських банд, кардинал поділився в соціальних мережах постом: «Хіба ви не бачите страждань? Хіба вас совість не турбує? Як ви можете мовчати?».

Раніше, у лютому, він опублікував статтю з критикою віцепрезидента США Джей Ді Венса за те, що він помиляється щодо деяких аспектів християнського вчення. «Джей Ді Венс помиляється: Ісус не просить нас оцінювати нашу любов до інших», – йдеться у дописі. Він також поділився статтею, в якій критикував виправдання Венсом планів адміністрації Трампа щодо масової депортації.

Прево неодноразово критикував Венса скріншот з соцмережі X

8 травня деякі члени найбільш радикального крила республіканців, трампісти MAGA (Make America great again) вже поставили на ньому клеймо «антитрампівця», пише The Independent. Прихильні до Трампа блогери переполошилися, що новий Папа – «не найкращий вибір».

«Вибачте, католики. Цей новий Папа – глобаліст відкритих кордонів. Незабаром він наполягатиме на абортах. Це не здогадка. Ви можете переглянути його обліковий запис X і побачити, чим він займався», – скаржився теоретик змови Майк Черновіч у X, додаючи скріншоти понтифіка, який ретвітить пости про контроль над зброєю та депортації до Сальвадору.

Sorry, Catholics. This new Pope is an open borders globalist. He will be pushing for abortion soon. This isn’t a guess. You can scroll his X account and see what he’s been up to. pic.twitter.com/5twb7eyQ8a — Cernovich (@Cernovich) — Cernovich (@Cernovich) May 8, 2025

Ще один протрампівський блогер Джої Маннаріно обурився, що «новий Папа нещодавно напав на Джей Ді Венса, висловив солідарність з Кілмаром Абрего-Гарсією та благав Трампа відкрити кордони, як це зробив Байден», додавши, що «цей хлопець гірший за Франциска». В окремому твіті він пішов ще далі, назвавши його «ліберальним шматком лайна».

Спортсмен і мандрівник

«Я вважаю себе досить досвідченим тенісистом-аматором. З моменту від’їзду з Перу в мене було мало можливостей для тренувань, тому я з нетерпінням чекаю повернення на корт», – сказав Прево в інтерв’ю ордену августинців невдовзі після того, як став кардиналом». Він також сказав, що у вільний час любить читати, гуляти та подорожувати до «нових і різноманітних місць».

Папа Лев також є шанувальником Wordle (браузерна гра-головоломка) та бейсбольної команди Chicago White Sox.

Досвідчений управлінець

«Із раннього віку його призначали на керівні посади, – сказала Еліз Аллен, аналітик CNN у Ватикані. – Його сприймають як людину спокійну та врівноважену, неупереджену. Він чітко висловлюється щодо того, що потрібно зробити».

До того, як Папа Франциск призначив Прево префектом Дикастерії у справах єпископів, яка відповідає за оцінку кандидатів на єпископів та надання рекомендацій щодо нових призначень. Він також обіймав посаду президента Папської комісії у справах Латинської Америки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Catholic News Agency (@catholicnewsagency)

Поліглот

Папа Лев XIV розмовляє англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, може читати латиною на німецькій.

Перуанець-аскет

Преподобний Олександр Лам, чернець-августинець з Перу, який знає нового Папу, сказав, що його люблять у Перу за близькість до народу, особливо до бідних. Він сказав, що є поборником питань соціальної справедливості та охорони навколишнього середовища.

«Навіть єпископи Перу називали його святим,… він знаходив час для кожного», – сказав Лам в інтерв’ю Associated Press. – Він був людиною, яка знаходила вас на шляху. Він був саме таким єпископом».

Лам додав, що коли Франциск подорожував до Перу у 2018 році, Превост розташувався табором зі своєю паствою на землі під час ночівлі перед месою Франциска: «У Роберто такий стиль, така близькість. Можливо, це не великі інституційні жести, але вони є людськими жестами».

Оптиміст-життєлюб

Прево намагається завжди зберігати рівновагу та гарний настрій. Так, преподобний Фідель Пурісака Вігіл, директор з комунікацій колишньої єпархії Прево в Чіклайо, згадує, як кардинал щодня вставав і снідав зі своїми колегами-священниками після молитви. «Незалежно від того, скільки у нього проблем, він зберігає гарний настрій та радість», – розповідав Вігіл, пише АР.

Послідовник ідей Франциска

Те, що новому Папі близькі ідеї його попередника, відомо стало одразу після його обрання. Прево не випадково обрав ім’я Лев – останній Папа, який прийняв це ім'я, Папа Лев XIII, який був Папою Римським з 1878 по 1903 рік, приділяв особливу увагу правам робітників та католицькій соціальній доктрині.

Перші слова нового Папи

Коли Папа Лев XIV вперше вийшов на балкон собору Святого Петра та звернувся до світу, його першими словами стали: «Pax vobis» – «Нехай мир буде з усіма вами!». Це свідчить про його місію як миротворця.

Папа Лев XIV на балконі собору Святого Петра фото: Vatican Media

Вибір папського вбрання

На це оглядачі не звернули особливої уваги, проте вибір одягу, у якому Папа Лев з’явився вперше перед людьми, – своєрідний сигнал суспільству. На відміну від Франциска, який відкинув усі атрибути папства, зокрема, й у перший день свого обрання у 2013 році, Лев був одягнутий у традиційний червоний папський одяг поверх білої рясини. «Хоча Лев продовжує традиції Франциска, він дав зрозуміти, що він новий, інший Папа», – трактує цей сигнал Reuters.

Виклики для нового Папи

Попередньому Папі Римському, Франциску, закидали те, що він зі старту показав свою готовність до масштабних реформ, проте зі здійсненням їх гальмував. Однак проблем накопичилось чимало, і вирішувати їх треба. Як пише видання Atalayar, на порядку денному – шість найгостріших питань. Чи зможе упоратися з ними Лев?

«Після двох десятиліть, позначених крайнощами Бенедикта XVI та Франциска, Церкві потрібна стабільність. Прево описують як поміркованого можливого примирителя. Його завдання монументальне: збалансувати традиції та сучасність, зберегти єдність, не уповільнюючи реформ, та мати справу з дедалі нестабільнішим світом», – пише видання.

Сексуальне насильство

«Сексуальне насильство в Церкві залишається відкритою раною. Хоча Папа Франциск пішов далі, ніж будь-хто з його попередників, скликавши глобальний саміт єпископів та встановивши протоколи співпраці з цивільними судами, він не зробив обов'язковим автоматичну передачу справ до органів влади. Жертви вітають та цінують прогрес, але стверджують, що цього недостатньо», – зазначає Atalayar.

Чи впорається новоспечений Папа із цим завданням? Sky News нагадує, що у 2023 році жертви сексуального насильства з боку священнослужителів подали скаргу до Ватикану на Превоста та ще кількох священнослужителів після того, як чиказький осередок Августинського ордену, який колись очолював Прево, виплатив $2 млн у справі за звинуваченнями у зґвалтуванні, щоб ім’я підозрюваного священника не було внесено до публічного списку сексуальних злочинців.

Це – не єдиний скандал, у якому виринало ім’я Прево. У 2000 році саме він дозволив священнику Джеймсу Рею, якого з 1991 року обмежили в служінні через звинувачення в насильстві над неповнолітніми, оселитися в монастирі августинців Святого Івана Стоуна в Чикаго. Цей монастир розташований поруч із католицькою початковою школою. Августинці не вважали за потрібне попередити дирекцію школи про присутність такої людини поруч. Водночас під час перебування Рея в монастирі до нього був приставлений наглядач. У 2002 церковна влада запровадила суворіші правила щодо священників, які підозрювалися у подібних діяннях. Тоді Рей був змушений покинути монастир.

Папі Леву доведеться вирішити, чи посилювати реформи, зокрема, чи запровадити обов'язкову співпрацю з цивільним правосуддям.

Новий Папа Римський молиться фото: Vatican Media via Reuters

Жінки і Церква

У цьому питанні Папа Франциск зробив крок вперед, але один і невеличкий. Він вперше дозволив жінкам голосувати на синодальних зборах, і тодішній кардинал Прево активно підтримав у цьому Папу Франциска. Однак жодних змін до ієрархічної структури, жодної можливості призначення жінок на церковні керівні посади він не запровадив. І, схоже, революційних рішень не очікується: Прево виступає проти висвячення жінок у диякони, тому його вважають консерватором щодо церковної доктрини. Між тим, це питання стоїть надзвичайно гостро: за даними Ватикану, за останнє десятиліття 10 тис. черниць залишили релігійне життя, бо відчували себе громадянами другого сорту.

Інклюзія ЛГБТК+

Ще одна проблема, вирішити яку брався Франциск. І певні зусилля справді доклав: за часів його папства геям офіційно дозволили ставати священниками, при цьому їм заборонено займатися сексом, оскільки у Ватикані вважають гомосексуальну активність «порочною за своєю суттю». Так, у новій редакції Конференції з підготовки священників не рекомендується забороняти відкритим геям приймати сан. «Хто я такий, щоб судити?» – культова фраза Франциска про гомосексуальність.

Ба більше: Папа Франциск дозволив благословляти (не вінчати!) одностатеві пари – щоправда, не усіх підряд, а деяких і за умов індивідуального узгодження, а також схвалив хрещення трансгендерних людей та дозволив їм ставати хрещеними батьками, хоч і з певними обмеженнями. Водночас просування у питанні вінчання одностатевих пар не було.

Альберто Меллоні, історик церкви, нагадав, що зверненні до єпископів у 2012 році кардинал Прево висловив жаль, що західні ЗМІ та масова культура сприяють «співчуттю до вірувань та практик, які суперечать Євангелію». Він згадав про «гомосексуальний спосіб життя» та «альтернативні сім’ї, що складаються з одностатевих партнерів та їхніх усиновлених дітей». Але, як показала історія Франциска, люди змінюються, коли стають Папою: у рідній Аргентині його вважали консервативним кардиналом, пише The New York Times.

Папа Лев закликає до миру фото: Vatican Media

Глобальний Південь: новий епіцентр католицизму

З тенденціями нічого не вдієш: Церква втрачає свою роль у Європі, але швидко посилюється в Латинській Америці, Азії та Африці. Для налагодження зв’язків з усім світом Папа Лев підходить ідеально, бо втілює глобалізацію та мультикультурність: народився у США, побував у 50 країнах світу, понад 20 років будував пастирську кар'єру в Перу, має досвід урядової роботи в Римі.

Конфлікти у світі

На міжнародному рівні Папа має відігравати свою роль у посередництві у глобальних конфліктах та підтримці моральної ролі Церкви. Власне, це стосується і війни в Україні, і кліматичної кризи, і міграції та прав людини. Власне, Папа Лев дуже близький до бачення Франциска щодо довкілля, допомоги бідним та мігрантам, зазначає Sky News. Він сказав у 2024 році: «Єпископ не повинен бути маленьким принцом, який сидить у своєму королівстві».

До слова, новий Папа у перші ж дні перебування на посаді дуже конкретно висловив своє ставлення до війни в Україні.

«З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному та промисловому плані. Це вже доведено, в Україні вчиняються злочини проти людяності», – сказав Лев XIV в інтерв’ю перуанському ресурсу Semanario Expresión.

Фінанси Ватикану

Atalayar пише, що дефіцит бюджету Ватикану перевищує 73 млн фунтів стерлінгів, а пенсійний фонд накопичив дефіцит понад 2 млрд фунтів стерлінгів. Франциск ініціював глибоку реформу Ватиканського банку, щоб покласти край десятиліттям фінансових скандалів, але завдання залишається невирішеним.

Леву XIV доведеться продемонструвати адміністративну твердість та прозорість. Не виключено, що дійде до скорочень або заходів з модернізації, які, природньо, викличуть внутрішній опір. На думку експертів, економічне управління буде одним із його найбільших полів битви.

Наталія Сокирчук, «Главком»