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Демократи передумали голосувати за імпічмент Трампа: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Демократи передумали голосувати за імпічмент Трампа: причина
Багато демократів вважають, що Трамп вчинив злочини, які заслуговують на імпічмент
фото: reuters

Пропозицію конгресмена Танедара щодо імпічменту вважали спробою відвернути увагу в критичний момент у конгресі

Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар, який раніше заявив про намір досягнути імпічменту президента США Дональда Трампа, вирішив відтермінувати голосування у конгресі через тиск з боку колег. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Танедар не виніс свою резолюцію на голосування під час вечірнього засідання у середу, 14 травня, як очікувалося. Визначений час для її розгляду вже минув.

«Після розмов з багатьма колегами я вирішив не наполягати на голосуванні щодо імпічменту сьогодні. Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу шукати підтримку як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захистити Конституцію», – заявив конгресмен.

Демократи у приватних розмовах висловлювали невдоволення тим, що Танедар просував ініціативу імпічменту в момент, коли їхня увага була зосереджена на спробах республіканців скоротити фінансування Medicaid та інших федеральних програм, а також на підготовці до голосування щодо масштабного законопроєкту про податкові пільги.

Хоча багато демократів вважають, що Трамп вчинив злочини, які заслуговують на імпічмент, чимало з них уже двічі голосували за імпічмент під час першої каденції. Однак пропозицію Танедара цього тижня вважали спробою відвернути увагу в критичний момент у конгресі.

Нагадаємо, що до Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа. «Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», – написав конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар 28 квітня.

Як пише медіа Axios, це вже не перша спроба оголосити імпічмент Трампу цьогоріч. Так, на початку квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент чинному президентові США.

Як зазначає видання The Hill, Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого строку Трампа в Білому домі, які не мали успіху.

Американський лідер Дональд Трамп жорстко розкритикував демократів за нову ініціативу щодо імпічменту.

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Теги: імпічмент Дональд Трамп

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