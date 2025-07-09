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Трамп та Венс знову провели зустріч з Нетаньягу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп та Венс знову провели зустріч з Нетаньягу
Трамп, Венс та Нетаньягу провели зустріч в Овальному кабінеті
фото: АР

Зустріч тривала 90 хвилин

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу днями прибув до Вашингтону для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Clash Report повідомляє, що Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс провели чергову зустріч з Нетаньягу в Овальному кабінеті Білого дому. Повідомляється, що цього разу зустріч пройшла без заяв.

Також зазначається, що їхня зустріч тривала 90 хвилин.

Раніше у Білому домі для Нетаньягу організували вечерю, а перед цим, лідери коротко поспілкувались з пресою.

Трамп похизувався перед журналістами, що США провели «чудову» операцію в Ірані та анонсував переговори з Тегераном щодо ядерної програми.

Нетаньягу своєю чергою додав: «Ми можемо досягти миру між нами та всім Близьким Сходом. Ми можемо встановити дуже широкий мир, який охоплюватиме всіх наших сусідів».

Тоді ж перед вечерею ізраїльський прем'єр провів зустрічі з державним секретарем Штатів Марком Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. І Рубіо, і Віткофф також присутні на офіційній вечері у Білому домі. Також на вечерю запрошений міністр оборони США Піт Гегсет.

Зауважимо, що Нетаньягу прибув 7 липня на вечерю до Білого дому та приніс те, що стало найкращим подарунком для президента США Дональда Трампа: лист із висуненням його кандидатури на здобуття Нобелівської премії миру. 

«Ця нагорода стала для Трампа головною метою, яку він вважає цілком заслуженою за його зусилля, спрямовані на припинення конфліктів у всьому світі, в тому числі війни між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі. Довготривале вирішення цього 21-місячного конфлікту частково залежатиме від готовності Нетаньягу прийняти угоду, яка повністю зупинить бойові дії – саме на цьому Трамп планував наполягати під час вечері», – йдеться у матеріалі.

Нетаньягу до початку вечері вручив президентові листа з висуненням на Нобелівську премію миру.

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Теги: Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп Джей Ді Венс переговори

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