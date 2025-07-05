Трамп після розмов із Путіним і Зеленським здивував заявою про війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Ця заява різко контрастує з його колишніми обіцянками швидко зупинити конфлікт. Як інформує «Главком», про це пише Politico.

«Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій.

На запитання про те, чи є завершення війни пріоритетом, президент відповів: «Так. Я хотів би, щоб це сталося».

Під час передвиборчої кампанії він обіцяв покласти край бойовим діям між двома країнами вже в перший день свого перебування на посаді – «за 24 години». Пізніше американський лідер відступив від цієї заяви, назвавши цю обіцянку «перебільшенням».

«Ми допомогли безлічі країн. Ситуація в Україні - це справа Байдена, не Трампа. Я намагаюся довести її до завершення», – заявив Трамп.

Він спочатку намагався виступити посередником в укладенні мирної угоди між двома країнами. Незабаром і зовсім погрожував відсторонитися від конфлікту на тлі зростаючого розчарування в триваючих бойових діях.

Цього тижня Трамп провів телефонні розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Його дзвінок Путіну, за його словами, «не дав жодних результатів», – про це він заявив через кілька годин після бесіди.

Розмова із Зеленським, судячи з повідомлення українського президента і подальших коментарів Трампа для журналістів, виявилася продуктивнішою. За словами Зеленського, у них відбулася «дуже важлива і плідна розмова», під час якої обговорювали українську систему протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєнь, а також «взаємні закупівлі та інвестиції».

Трамп повідомив журналістам: «У нас була дуже гарна розмова, я вважаю, стратегічно важлива. Я вже говорив, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей – це неприпустимо».

Раніше американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії.

Також ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії.