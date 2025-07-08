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Нетаньягу зробив цінний подарунок Трампу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нетаньягу зробив цінний подарунок Трампу
Нетаньягу передає Трампу папку під час зустрічі в Білому домі
фото: АР

Нетаньягу до початку вечері вручив президентові листа з висуненням на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув 7 липня на вечерю до Білого дому та приніс те, що стало найкращим подарунком для президента США Дональда Трампа: лист із висуненням його кандидатури на здобуття Нобелівської премії миру. Про це інформує «Главком» з посиланням на CNN.

«Ця нагорода стала для Трампа головною метою, яку він вважає цілком заслуженою за його зусилля, спрямовані на припинення конфліктів у всьому світі, в тому числі війни між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі. Довготривале вирішення цього 21-місячного конфлікту частково залежатиме від готовності Нетаньягу прийняти угоду, яка повністю зупинить бойові дії – саме на цьому Трамп планував наполягати під час вечері», – йдеться у матеріалі.

Нетаньягу до початку вечері вручив президентові листа з висуненням на Нобелівську премію миру.

«Він кує мир, поки ми говоримо, в одній країні, в одному регіоні за іншим», – сказав Нетаньягу, перехилившись через стіл, щоб вручити Трампу свій документ. «Тому я хочу вручити вам, пане президенте, лист, який я відправив до Нобелівського комітету; він висуває вас на здобуття премії миру, яка є цілком заслуженою, і ви повинні її отримати».

Трамп відповів: «Дуже вам дякую. Цього я не знав. Ого».

Зазначається, що для Трампа угода, що покладе край війні в Газі, стане ще однією точкою відліку як у його прагненні отримати Нобелівську премію, так і в його довготривалому і дуже складному прагненні закріпити мир на Близькому Сході як частину своєї спадщини.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Вашингтону для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі для Нетаньягу організували вечерю, а перед цим, лідери коротко поспілкувались з пресою.

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Теги: Дональд Трамп Нобелівська премія Беньямін Нетаньягу

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