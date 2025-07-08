Медведєв різко відреагував на митні погрози Трампа проти країн, що підтримують політику БРІКС

Медведєв написав, що БРІКС набирає авторитету

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову зробив провокативну заяву. Цього разу після слів президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику.

Йдеться про країни, які підтримують БРІКС. У соціальній мережі Х Медведєв зробив неоднозначний допис на цю тему, передає «Главком».

«БРІКС набирає авторитету. Трамп оголосив, що додаткові 10% тарифи будуть запроваджені проти будь-якої країни, яка підтримує політику БРІКС. Отже, ми все робимо правильно!», – написав він.

До слова, члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Раніше повідомлялось, що на саміті БРІКС, який проходив під головуванням Бразилії, учасники засудили «атаки» на мости та залізничну інфраструктуру в Брянській, Курській і Воронезькій областях Російської Федерації.

Також ми писали, що лідери Росії та Китаю, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, відмовилися брати участь у саміті БРІКС. Це може свідчити про зниження інтересу Москви й Пекіна до цього об’єднання країн.