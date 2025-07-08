Трамп готує Путіну «невеличкий сюрприз». Нові заяви президента США

Американський президент знову розкритикував російського диктатора

Президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви американського лідера.

Трамп наголосив, що Путін «вбиває багато людей – своїх і українських солдатів», назвавши втрати «сім тисяч на тиждень». За словами американського президента, війна в Україні начебто мала тривати 3-4 дні, але українці «мали дуже хороше озброєння», наголосивши, що США надали українцям «найкращу зброю, яку коли-небудь створювали».

Американський лідер наголосив, що Путін розповідає адміністрації президента США різні нісенітниці. За словами політика, російський диктатор дуже люб’язний, однак потім зʼясовується, що це «не має жодного сенсу».

Журналісти запитали, чи планує американський президент ухвалювати якісь рішення щодо Путіна. Водночас Трамп відповів: «Я вам не скажу – це може бути маленьким сюрпризом!». Глава Сполучених Штатів наголосив, що серйозно розглядає запровадження санкцій проти Росії.

Також Трамп заявив, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби не провал США в Афганістані. За його словами, після хаотичного виведення американських військ Путін побачив «шанс» для вторгнення.

Нагадаємо, Пентагон готується передати Києву додаткове оборонне озброєння США. Раніше Дональд Трамп розкрив деталі своєї розмови із російським диктатором Володимиром Путіним. Політик розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди.

Як повідомлялося, заяви президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні викликали суперечливу реакцію в Росії. У той час як колишній президент Росії Дмитро Медведєв закликав «ніяк» не реагувати на слова Трампа, український політик-колаборант Олег Царьов розцінив їх як «знакову подію».

До слова, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва високо цінує зусилля Вашингтона, зокрема президента Дональда Трампа, щодо ініціювання прямих переговорів з Україною. У Кремлі бачать потенціал для розвитку відносин зі США, однак поки що Росія не переглянула свій список «недружніх країн».