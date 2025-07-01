Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині

Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією

Дональд Трамп відреагував на новину про те, що РФ сконцентрувала поблизу Сум близько 50 тис. військових

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уважно спостерігає за подіями в Сумській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його слова.

Під час візиту до Флориди президента США запитали, як він відреагує у разі можливого наступу Росії, яка сконцентрувала поблизу Сум близько 50 тис. військових.

Однак Трамп утримався від чіткої відповіді, зазначивши лише, що стежить за ситуацією.

«Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією», – заявив американський президент.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.