Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині
Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп відреагував на новину про те, що РФ сконцентрувала поблизу Сум близько 50 тис. військових

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уважно спостерігає за подіями в Сумській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його слова.

Під час візиту до Флориди президента США запитали, як він відреагує у разі можливого наступу Росії, яка сконцентрувала поблизу Сум близько 50 тис. військових.

Однак Трамп утримався від чіткої відповіді, зазначивши лише, що стежить за ситуацією.

«Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією», – заявив американський президент.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главком»

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

Теги: Дональд Трамп Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
19 червня, 08:11
Американський та китайський лідери намагатимуться владнати торговельні конфлікти
Білий дім анонсував розмову Трампа і Сі Цзіньпіна
3 червня, 08:39
Сумщину масовано атакують безпілотники
Все небо червоне від цілей: Сумщину масовано атакують «шахеди»
8 червня, 23:39
Ньюсон: Трамп створює страх і терор
Губернатор Каліфорнії відповів на погрози Трампа позовом до суду
9 червня, 22:19
Моше Асман підтвердив, що особисто переслав трек Трампу
Головний рабин України пояснив, навіщо співав для президента Трампа
18 червня, 12:33
ХАМАС пообіцяв, що США та Ізраїль будуть притягнуті до відповідальності
ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
22 червня, 07:43
НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg
НАТО лестить Трампу, щоб втримати його на боці Києва – Bloomberg
25 червня, 05:10
Путін зробив заяву про захоплення Сум
Путін заявив, що не планує захоплювати Суми, але є нюанс
20 червня, 18:59
Удар Ірану по базі США в Катарі має велике політичне значення
Удар Ірану по американській базі в Катарі. ЗМІ назвали геополітичні наслідки
24 червня, 13:21

Політика

Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині
Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині
Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
Макрон по телефону закликав Путіна закінчити війну
Макрон по телефону закликав Путіна закінчити війну
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори
Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори
Польща посилила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою
Польща посилила контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
34K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
31K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
31K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
29K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua