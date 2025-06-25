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Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським
Трамп повідомив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським
фото: скриншот з відео

Трамп про Зеленського: Я був дуже радий його бачити

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, яка відбулася на полях Саміту НАТО у Гаазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

Журналіст запитав Трампа, чи обговорював з Зеленським припинення війни в Україні, на що американський лідер відповів: «Ні, я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим, ніж він був. І дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. І я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну».

До того ж Трамп анонсував розмову з Путіним: «Якщо я зможу, то спробую поговорити з Путіним, чи можемо ми припинити війну».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою.

Згодом Зеленський назвав розмову тривалою та змістовною. «Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – йдеться у заяві.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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