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Трамп відреагував на авіакатастрофу у Вашингтоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп відреагував на авіакатастрофу у Вашингтоні
Пошуково-рятувальні роботи тривають
фото з відкритих джерел

Президент США вважає, що інциденту можна було уникнути

Президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.

Трамп наголосив, що літак був на звичній лінії заходу на посадку до аеропорту, а гелікоптер тривалий час рухався прямо на літак.

«Це була ясна ніч, на літаку горіли ліхтарі, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся. Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. Не добре!» – написав він.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі. Проте поки невідомо, звідки Black Hawk злетів до зіткнення.

До слова, з річки Потомак, що поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, рятувальники дістали щонайменше 19 тіл після зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Теги: авіакатастрофа лоукостери США літак гелікоптер Дональд Трамп

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