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Названо мету майбутнього засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Названо мету майбутнього засідання «Рамштайну»: чого чекати Україні
Фото з засідання у форматі «Рамштайн» у 2023 році
фото: Офіс президента України

7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України

Учасники засідання у форматі «Рамштайн» сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні й скоординовані кроки для посилення обороноздатності України зараз і в майбутньому. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За словами посадовиці, 7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр планує підтвердити незмінну підтримку України з боку США.

«Разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому», – сказала Сінгх.

Пентагон обіцяє повідомити більше подробиць про офіційні заходи міністра оборони США найближчими днями.

Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться наступного тижня, 9 січня. Зазначимо, що засідання мало відбутися ще 12 жовтня 2024 року, але президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом «Мілтон»

За словами президента Володимира Зеленського, Україна готується до зустрічей і перемовин наступного тижня заради «більшої міцності нашої протиповітряної оборони».

Теги: Ллойд Остін війна США Пентагон Україна

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