США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу. Реакція Зеленського

Глава держави зазначив, що поки не готовий коментувати рішення Держдепу США, але наголосив, що військова допомога Україні не буде зупинена

Державний департамент США ухвалив рішення зупинити зовнішню допомогу на 90 днів. Однак військова допомога Україні від США не буде призупинена. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду, передає rbc.ua.

Глава держави зазначив, що поки не готовий коментувати рішення Держдепу США, але наголосив, що військова допомога Україні не буде зупинена.

«Я знаю, що є якісь обмеження, треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались раніше урядом США. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, слава богу», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів.

Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей.

Водночас журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на джерела у Пентагоні стверджує, що цей указ не стосується військової підтримки України.

Раніше повідомлялося, що чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.