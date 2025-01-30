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У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером
Рятувальна операція після падіння літака
фото: CNN

Біля аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні сталася авіакатастрофа

У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Про це пише CNN.

Зазначається, що під час зіткнення літак заходив на посадку.

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Щодо іншого судна, то зазначається, що це був гелікоптер американської армії Black Hawk. На ньому попередньо перебувало троє людей, проте нв борту не було жодних VIP-персон.

Нагадаємо, на початку року пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей відомо про 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

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Теги: авіакатастрофа літак США Вашингтон гелікоптер

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