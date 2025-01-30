У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером
Біля аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні сталася авіакатастрофа
У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Про це пише CNN.
Зазначається, що під час зіткнення літак заходив на посадку.
Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.
За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Щодо іншого судна, то зазначається, що це був гелікоптер американської армії Black Hawk. На ньому попередньо перебувало троє людей, проте нв борту не було жодних VIP-персон.
Нагадаємо, на початку року пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.
Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.
Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей відомо про 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.
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