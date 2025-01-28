Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп
Президент США планує ухвалити рішення про майбутнє додатку протягом наступних 30 днів
фото з відкритих джерел

Компанія вже вдруге розглядає можливість придбання TikTok

Корпорація Microsoft веде переговори про придбання китайської платформи TikTok. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, він веде переговори з кількома сторонами щодо можливого придбання TikTok і очікує ухвалити рішення про майбутнє додатку протягом наступних 30 днів.

Це вже другий випадок, коли Microsoft розглядає можливість придбання TikTok.

Нагадаємо, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo.

Вперше про бажання придбати TikTok Perplexity AI повідомила 19 січня. Початкова пропозиція повинна була дозволити акціонерам TikTok зберегти свої частки і надати Perplexity AI, що базується в Каліфорнії, доступ до відеороликів сервісу. Наразі передбачається, що акціонери TikTok зможуть отримати частки у новому холдингу.

Як відомо, президент США 25 січня заявив, що обговорює питання придбання TikTok із «дуже впливовими людьми». На думку Трампа, збереження цієї соцмережі для американських користувачів буде вигідним для США з економічного погляду. Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США, як стверджують її критики.

Трамп раніше заявив, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

До слова, TikTok має намір укласти угоду, яка гарантує, що платформа зможе вільно функціонувати в США. Про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Читайте також:

Теги: TikTok Microsoft Дональд Трамп бізнес США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу
Чого чекати світу від нової політики Трампа?
22 сiчня, 10:30
Збереження мінімальних тарифів на товари і послуги державних монополій дозволить бізнесу набагато ефективніше працювати, вважає експерт
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Експерт звернув увагу уряду на порушення логіки роботи державної монополії
21 сiчня, 13:31
19 січня у Національному музеї будівництва старша донька Іванка Трамп вразила усіх присутніх розкішним образом
Донька Трампа одягла сукню та пальто відомого бренду: мережа звернула увагу на один факт
20 сiчня, 15:37
Зеленський зробив заяву про завершення війни
Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента
16 сiчня, 12:46
Зеленський подякував американському лідеру за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили
10 сiчня, 23:16
Купер провела понад два десятиліття в Пентагоні
Заступниця міністра оборони США, відповідальна за допомогу Україні, подала у відставку
7 сiчня, 20:08
Зліва – стара версія королівського герба Данії. Справа – оновлена, із символічними зображеннями білого ведмедя і барана
Король Данії змінив королівський герб після заяв Трампа про намір купити Гренландію
7 сiчня, 05:38
Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США
Трамп відреагував на відставку Трюдо, повторивши свою скандальну пропозицію
6 сiчня, 21:20
На США чекає морозна та сніжна погода
На США чекає найморозніша зима за десятиліття – NBC News
2 сiчня, 08:54

Телеком

Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп
Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп
Lifecell підвищує вартість тарифів на 34%: зростання торкнеться не всіх
Lifecell підвищує вартість тарифів на 34%: зростання торкнеться не всіх
На застосунок «Тривога!» очікують зміни. Інтерв’ю з розробником Степаном Танасійчуком
На застосунок «Тривога!» очікують зміни. Інтерв’ю з розробником Степаном Танасійчуком
Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці»
Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці»
Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами
Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами
Названо найдорожчий смартфон, який державні структури придбали у 2024 році
Названо найдорожчий смартфон, який державні структури придбали у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
26K
Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва
18K
Як заоохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua