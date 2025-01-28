Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп

Компанія вже вдруге розглядає можливість придбання TikTok

Корпорація Microsoft веде переговори про придбання китайської платформи TikTok. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, він веде переговори з кількома сторонами щодо можливого придбання TikTok і очікує ухвалити рішення про майбутнє додатку протягом наступних 30 днів.

Це вже другий випадок, коли Microsoft розглядає можливість придбання TikTok.

Нагадаємо, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo.

Вперше про бажання придбати TikTok Perplexity AI повідомила 19 січня. Початкова пропозиція повинна була дозволити акціонерам TikTok зберегти свої частки і надати Perplexity AI, що базується в Каліфорнії, доступ до відеороликів сервісу. Наразі передбачається, що акціонери TikTok зможуть отримати частки у новому холдингу.

Як відомо, президент США 25 січня заявив, що обговорює питання придбання TikTok із «дуже впливовими людьми». На думку Трампа, збереження цієї соцмережі для американських користувачів буде вигідним для США з економічного погляду. Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США, як стверджують її критики.

Трамп раніше заявив, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

До слова, TikTok має намір укласти угоду, яка гарантує, що платформа зможе вільно функціонувати в США. Про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.