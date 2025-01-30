Зіткнення літака з вертольотом у США: рятувальники дістали з річки тіла 19 осіб

Рятувальна операція після падіння літака у Вашингтоні

Внаслідок авіакатастрофи у США загинуло щонайменше 19 осіб

З річки Потомак, що поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, рятувальники дістали щонайменше 19 тіл після зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk. Про це пише BNO News.

Всі зльоти та посадки в національному аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана в Арлінгтоні призупинено.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом.

Під час зіткнення літак заходив на посадку.

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі.

Проте поки невідомо, звідки Black Hawk злетів до зіткнення.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.