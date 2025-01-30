Зіткнення літака з вертольотом у США: рятувальники дістали з річки тіла 19 осіб
Внаслідок авіакатастрофи у США загинуло щонайменше 19 осіб
З річки Потомак, що поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, рятувальники дістали щонайменше 19 тіл після зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk. Про це пише BNO News.
Всі зльоти та посадки в національному аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана в Арлінгтоні призупинено.
🇺🇸У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом pic.twitter.com/7VQuaDY99S— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом.
Під час зіткнення літак заходив на посадку.
Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.
За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі.
Проте поки невідомо, звідки Black Hawk злетів до зіткнення.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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