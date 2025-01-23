«Мирний план Трампа». Що це може бути?

Трамп, санкції проти РФ та Україна. Яким може бути мирний план?

Пофантазуємо на тему «Мирного плану Трампа». Що це може бути?

Вже писав про схему, за якою Єгипет за кожен рік миру з Ізраїлем отримує фінансовий пакет допомоги, переважно у вигляді військових поставок. Йдеться про $1,7-2 млрд на рік. За 20 років світу Єгипет отримав нової зброї на $40 млрд.

Схема дуже ризикова, оскільки в Єгипті можуть знову прийти до влади «брати-мусульмани», і тоді ця модернізована армія може повернути свій потенціал проти Ізраїлю. Тобто, надійність схеми передбачає наявність можливості для США дуже міцно тримати єгипетські політичні еліти за тестикули.

Помилка тут, як у сапера. До речі, така сама схема у США є і щодо Йорданії, тільки там сума менша – $1,5 млрд на рік.

Але і Йорданія набагато міцніше інтегрована у західну геополітичну інфраструктуру, ніж Єгипет. Хоча і в Йорданії ризик революції мусульманської вулиці – розум, є.

Паралельно США допомагають і Ізраїлю. Тобто умовно «платити» за мир США не у першій.

Зважаючи на те, що Трамп любить угоди, він може запропонувати Росії схему «зняття санкцій» в обмін на «алгоритм світу». Тут можливо кілька ітерацій даного алгоритму.

Чисто гіпотетично спробуємо вгадати логіку Трампа, виходячи з його принципів та поглядів на вирішення будь-яких конфліктів:

Заморожування ЛБС. Відведення важких озброєнь. Повне відведення військ. Вирішення гуманітарних питань. Врегулювання протистояння з урахуванням норм міжнародного права.

У рамках цього алгоритму Трамп гіпотетично може пообіцяти зняти з РФ частину санкцій при досягненні кожного пункту з першого по четвертий.

Фінальна частина санкцій у такій моделі буде знята лише після відновлення територіальної цілісності України на основі норм міжнародного права.

До речі, Трамп може пообіцяти Україні щорічне перерахування частини російських заблокованих активів за виконання алгоритму мирного врегулювання до досягнення пункту номер п'ять.

Частину цієї допомоги США запропонують Україні у вигляді поставок американської зброї як компенсацію за «невступ до НАТО».

При цьому Трамп може спробувати отримати від РФ згоду на використання заблокованих російських активів як компенсацію за збитки, завдані Україні під час війни.

У розумінні Трампа це може бути сприйнято саме як угода:

«Продати» РФ частину санкцій.

Заморозити на період своєї каденції війну.

Поновити Україну за рахунок заблокованих російських активів.

Частину грошей використати для розвитку американського ВПК та постачання зброї Україні.

За допомогою постачання озброєнь Україні знайти обґрунтування щодо невступу її до НАТО.

Зняти із США тягар фінансової допомоги Україні (відновлювати за рахунок заблокованих російських активів).

Увійти до історії миротворцем.

Створити новий алгоритм щодо виведення російського капіталу з РФ на Захід (зняття частини фінансових санкцій).

Реалізувати це буде непросто. Багато що здається нереальним. Але Трамп, можливо, спробує.

У будь-якому разі попереду складний трек компромісів. Починає грати дипломатія.