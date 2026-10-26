Кремль відповів, чи припинить Росія удари по Україні на час тристоронніх переговорів

Росія продовжує атаки також на енергетику України та житлові будинки

Пєсков заявив, що рішення про відновлення контактів не передбачає обмежень для російської армії

Росія не пов’язує відновлення тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни з припиненням бойових дій. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що домовленість про поновлення переговорного процесу не передбачає жодних обмежень для російських військ, пише «Главком».

«Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях», – сказав Пєсков.

За словами речника російського диктатора, окупанти продовжують так звану «спеціальну військову операцію» та завдають ударів по українському військово-промисловому комплексу, а також по військових і навколовійськових цілях.

Пєсков також звинуватив Київ у «продовженні власних дій», однак не навів додаткових подробиць.

Тобто Кремль дав зрозуміти, що сам факт відновлення тристоронніх контактів не означатиме паузи в російських атаках на Україну навіть під час переговорів.

Варто нагадати, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що протягом вихідних спілкувався з президентом Дональдом Трампом та держсекретарем Марко Рубіо, які повідомили йому, що США планують провести тристоронні переговори.