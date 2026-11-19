Голова КНР Сі Цзіньпін виступив за повне ядерне роззброєння на тлі переговорів із лідерами США та Росії

Голова КНР Сі Цзіньпін виступив за повну заборону та знищення ядерної зброї, наголосивши на неприпустимості ядерної війни. Висловлювання китайського лідера поширили на тлі тристороннього саміту за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

«Ядерна зброя має бути повністю заборонена та знищена. Ядерну війну неможливо виграти, і її не можна розв'язувати», – йдеться у заяві, яку приписують Сі Цзіньпіну.

Питання ядерного роззброєння є однією з ключових тем зустрічі лідерів США, Китаю та Росії в китайському Шеньчжені 19 листопада. Сторони обговорюють можливості зменшення ядерних ризиків на тлі міжнародної напруженості та війни Росії проти України.

Водночас заклик до повної ліквідації ядерної зброї відповідає давній офіційній позиції Пекіна. Ще у січні 2017 року Сі Цзіньпін під час виступу в Женеві закликав поступово заборонити та знищити ядерні арсенали. Цю позицію Китай повторив у документі Міністерства закордонних справ, оприлюдненому у квітні 2026 року.

Китайська влада також декларує політику незастосування ядерної зброї першою. Водночас Пекін вважає, що найбільшу відповідальність за скорочення арсеналів мають нести США та Росія, які володіють значно більшою кількістю ядерних боєзарядів.

Принцип неприпустимості ядерної війни раніше підтримали й інші ядерні держави. У спільній заяві від 3 січня 2022 року Китай, США, Росія, Велика Британія та Франція наголосили, що ядерна війна не може мати переможців і ніколи не повинна розпочатися.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав ядерне роззброєння однією з головних тем тристоронньої зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський президент також заявив про намір обговорити війну в Україні та ситуацію навколо Ірану.

Крім того, «Главком» повідомляв про порядок денний переговорів лідерів трьох держав. Серед ключових питань називали міжнародну безпеку, скорочення ядерних арсеналів та пошук шляхів припинення воєн.

Також Білий дім раніше розкрив подробиці підготовки тристороннього саміту. Одним із його головних завдань називали відновлення діалогу щодо контролю над ядерними озброєннями.