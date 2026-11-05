McDonald’s працюватиме під час повітряних тривог у двох містах України
Мережа тестує новий порядок обслуговування відвідувачів за умови відсутності безпосередньої загрози
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s тестує новий порядок роботи під час повітряних тривог у Полтаві та Чернігові. Заклади зможуть приймати відвідувачів навіть під час оголошення тривоги, якщо система моніторингу не фіксуватиме безпосередньої загрози для конкретної локації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.
Новий порядок передбачає, що робота ресторанів залежатиме не лише від факту оголошення повітряної тривоги, а й від рівня небезпеки безпосередньо поблизу закладу. Якщо система моніторингу не виявить загрози для відповідної локації, McDonald’s зможе продовжувати обслуговування гостей.
Водночас ідеться про тестування нового підходу, яке наразі запроваджують у двох містах – Полтаві та Чернігові.
Компанія наголошує, що рішення про роботу ресторанів ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації. Якщо система зафіксує безпосередню загрозу, заклад не зможе продовжувати обслуговування відвідувачів.
Варто нагадати, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах. Причиною стали удари окупантів по складах компанії.
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