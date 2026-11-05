McDonald’s працюватиме під час повітряних тривог у двох містах України

Для решти ресторанів мережі правила поки не змінюються

Мережа тестує новий порядок обслуговування відвідувачів за умови відсутності безпосередньої загрози

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s тестує новий порядок роботи під час повітряних тривог у Полтаві та Чернігові. Заклади зможуть приймати відвідувачів навіть під час оголошення тривоги, якщо система моніторингу не фіксуватиме безпосередньої загрози для конкретної локації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

Новий порядок передбачає, що робота ресторанів залежатиме не лише від факту оголошення повітряної тривоги, а й від рівня небезпеки безпосередньо поблизу закладу. Якщо система моніторингу не виявить загрози для відповідної локації, McDonald’s зможе продовжувати обслуговування гостей.

фото: скриншот заяви

Водночас ідеться про тестування нового підходу, яке наразі запроваджують у двох містах – Полтаві та Чернігові.

Компанія наголошує, що рішення про роботу ресторанів ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації. Якщо система зафіксує безпосередню загрозу, заклад не зможе продовжувати обслуговування відвідувачів.

Варто нагадати, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах. Причиною стали удари окупантів по складах компанії.