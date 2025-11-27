Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США

Трамп: За моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться у прекрасному місті Майямі, штат Флорида

Дональд Трамп зазначив, що США припинять усі виплати та субсидії для Південної Африки

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Південна Африка (ПАР) не отримає запрошення на саміт G20, який має відбутися наступного року в Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа в соціальній мережі Truth Social.

Лідер США вкотре повторив заяви про те, що в ПАР нібито вбивають білих людей і без розбору дозволяють відбирати в них ферми. Він також розкритикував ЗМІ, зокрема The New York Times, за те, що вони «не скажуть ні слова проти цього геноциду».

Крім того, Трамп назвав ще одну причину свого рішення: після завершення попереднього саміту G20, ПАР нібито відмовилася передати головування «старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття».

«Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться у прекрасному місті Майямі, штат Флорида, наступного року», – заявив Президент США.

Він також додав, що Сполучені Штати припиняють усі виплати та субсидії для Південної Африки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з делегацією Південно-Африканської Республіки накинувся зі звинуваченнями на лідера Сиріла Рамафосу. Цю ситуацію вже порівнюють із візитом президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп звинуватив південноафриканську владу в «геноциді» африканерів – білих нащадків голландських і французьких поселенців у ПАР. На зустрічі в Овальному кабінеті американський лідер продемонстрував відео та фотографії, які, за його словами, підтверджують ці звинувачення.