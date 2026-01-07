Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов

Прем'єр зазначив про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною

Швеція готова зберегти мир в Україні

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

«Сьогодні в Парижі було досягнуто значного прогресу, коли ми, члени Коаліції бажаючих, Україна та Сполучені Штати, зустрілися для обговорення миру в Україні. Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр наголосив, що його країна готова зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою:

винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною,

морських ресурсів для розмінування Чорного моря,

продовження навчання українських військових офіцерів.

«Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом. Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі», – додав Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні. За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.