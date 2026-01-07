Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
Прем'єр зазначив про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною
фото: zelenskyy.official/Facebook

Швеція готова зберегти мир в Україні

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

«Сьогодні в Парижі було досягнуто значного прогресу, коли ми, члени Коаліції бажаючих, Україна та Сполучені Штати, зустрілися для обговорення миру в Україні. Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр наголосив, що його країна готова зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою:

  • винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною,
  • морських ресурсів для розмінування Чорного моря,
  • продовження навчання українських військових офіцерів.

«Звичайно, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом. Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі», – додав Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні. За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Читайте також:

Теги: Швеція винищувач військова допомога перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
8 грудня, 2025, 03:59
Восени 2025 року кронпринцеса поглиблено вивчала операції повітряних сил Швеції
Кронпринцеса Швеції пройшла підготовку в повітряних силах
9 грудня, 2025, 16:40
Волонтери повідомили, що розділили 100 млн крон від анонімного донора на 26 частин
У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ
15 грудня, 2025, 10:58
США оприлюднили оборонний законопроєкт: скільки коштів передбачено для України
США оприлюднили оборонний законопроєкт: скільки коштів передбачено для України
8 грудня, 2025, 08:33
Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд
Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості
17 грудня, 2025, 17:17
Російське вантажне судно «Адлер» належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США
Швеція затримала підсанкційне російське судно
21 грудня, 2025, 13:57
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 2025, 17:39
Уряд Мелоні погодив подальшу військову допомогу Україні
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році
29 грудня, 2025, 18:02
Участь Бухареста в Purl спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України
Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України
31 грудня, 2025, 07:47

Політика

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua