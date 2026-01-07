Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи

Бабіш визнав, що має застереження щодо окремих пунктів підсумкової декларації

Чеська Республіка не планує направляти свої війська до України, однак боєприпасна ініціатива за участі Праги може тривати за умови фінансування з боку інших держав. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш за підсумками засідання «коаліції охочих», пише «Главком».

За його словами, після консультацій з коаліційними партнерами він ухвалив рішення не згортати боєприпасну ініціативу, попри наявні застереження.

«Мені ще належить засідання Ради безпеки держави, де я отримаю додаткові деталі щодо боєприпасної ініціативи. Але після всіх переговорів, які я вже провів, і за погодженням з коаліційними партнерами я вирішив, що ми не будемо згортати цю ініціативу», – заявив Бабіш.

Прем'єр наголосив, що проєкт продовжить роботу, а Чехія й надалі виконуватиме координаційну роль.

«Проєкт триватиме, а Чеська Республіка залишатиметься в ролі координатора. Жодні кошти чеських громадян у боєприпасну ініціативу вкладатися не будуть. Усе має бути прозоро і без корупції», – підкреслив прем’єр.

Бабіш також зазначив, що зустріч у Парижі стала знаковою, оскільки вперше в межах «Коаліції охочих» ключовою темою було питання миру.

«Це була дуже важлива зустріч. Уперше основною темою був саме мир, що є великою зміною порівняно з минулим», – сказав він.

Водночас Бабіш визнав, що має застереження щодо окремих пунктів підсумкової декларації.

«Кожна держава має різні можливості, і щодо деяких пунктів декларації я, так само як і деякі інші лідери, маю застереження. Чеська Республіка, як і низка інших країн, не планує направляти своїх військових у межах миротворчої місії», – заявив прем’єр.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Також стало відомо, що 7 січня в Парижі делегації України, США та країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.