Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: thesun.co.uk

Москва залучила підводний човен поблизу Венесуели

Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американського чиновника, пише Reuters, як передає «Главком».

За даними видання, йдеться про застаріле судно, навколо якого виникла напружена ситуація через операцію США в регіоні.

Офіційних коментарів від Росії, США чи Венесуели поки що не надходило.

Як повідомлялось, уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані. 

Нагадаємо, нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Тепер його назва – Marinera. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Згідно з нормами міжнародного права, судна, що ходять під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом. Однак, як зазначає The New York Times, спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації «заднім числом» можуть виявитися безрезультатними.

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
