Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
США через посередників передали попередження міністру внутрішніх справ Венесуели про можливі жорсткі наслідки у разі відмови від співпраці з Вашингтоном
фото з відкритих джерел

США прагнуть змусити главу МВС Венесуели до співпраці, а згодом усунути від впливу та вивести з країни.

США через посередників передали попередження міністру внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо про можливі жорсткі наслідки у разі відмови від співпраці з Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними агентства, у Білому домі дали зрозуміти, що в разі непокори Кабельо може зіткнутися з долею, подібною до долі Ніколаса Мадуро, або ж його життю може загрожувати небезпека, якщо він не допоможе виконати вимоги США, озвучені через одного з венесуельських політичних діячів.

Кабельо вважається одним із найбільш лояльних соратників Мадуро та водночас одним із небагатьох високопосадовців, на яких у Вашингтоні розраховують для збереження стабільності у можливий перехідний період. Водночас американські посадовці стурбовані його репресивним минулим і суперництвом з іншими представниками влади, побоюючись, що він може стати дестабілізуючим фактором. За словами джерел, США прагнуть змусити його до співпраці, а згодом усунути від впливу та вивести з країни.

У списку потенційних цілей також фігурує міністр оборони Венесуели Володимир Падріно. Як і Кабельо, він перебуває під слідством у США за обвинуваченнями у наркоторгівлі, а за інформацію, що призведе до його затримання, оголошено багатомільйонну винагороду.

Варто зазначити, що 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

Читайте також:

Теги: погрози Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
8 грудня, 2025, 08:21
Зустріч президента з журналістами
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
11 грудня, 2025, 20:28
Зеленський прямує з робочим візитом до Берліна
Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні
14 грудня, 2025, 12:51
Мінʼюст стверджує, що фото потенційно могло розкрити інформацію про жертв злочинів Епштейна
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна
22 грудня, 2025, 21:38
Президент повідомив про те, що наразі вже існують напрацювання щодо економічної угоди
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
26 грудня, 2025, 15:45
У воді видно вибухові бочки, встановлені тайванськими військовими
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
5 сiчня, 02:31
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
5 сiчня, 00:26
Фрідріх Мерц розмовляє з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у Берліні у грудні 2025 року
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
Вчора, 05:19
Чи зіграє жіноча збірна РФ товариську гру з США?
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
29 грудня, 2025, 17:37

Політика

Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Чи заберуть США Гренландію? Берлінська дала вражаючий прогноз
Чи заберуть США Гренландію? Берлінська дала вражаючий прогноз
Ексрадниця Трампа розкрила секретну пропозицію Росії щодо Венесуели і України
Ексрадниця Трампа розкрила секретну пропозицію Росії щодо Венесуели і України

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua