Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати

США через посередників передали попередження міністру внутрішніх справ Венесуели про можливі жорсткі наслідки у разі відмови від співпраці з Вашингтоном

США прагнуть змусити главу МВС Венесуели до співпраці, а згодом усунути від впливу та вивести з країни.

США через посередників передали попередження міністру внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо про можливі жорсткі наслідки у разі відмови від співпраці з Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними агентства, у Білому домі дали зрозуміти, що в разі непокори Кабельо може зіткнутися з долею, подібною до долі Ніколаса Мадуро, або ж його життю може загрожувати небезпека, якщо він не допоможе виконати вимоги США, озвучені через одного з венесуельських політичних діячів.

Кабельо вважається одним із найбільш лояльних соратників Мадуро та водночас одним із небагатьох високопосадовців, на яких у Вашингтоні розраховують для збереження стабільності у можливий перехідний період. Водночас американські посадовці стурбовані його репресивним минулим і суперництвом з іншими представниками влади, побоюючись, що він може стати дестабілізуючим фактором. За словами джерел, США прагнуть змусити його до співпраці, а згодом усунути від впливу та вивести з країни.

У списку потенційних цілей також фігурує міністр оборони Венесуели Володимир Падріно. Як і Кабельо, він перебуває під слідством у США за обвинуваченнями у наркоторгівлі, а за інформацію, що призведе до його затримання, оголошено багатомільйонну винагороду.

Варто зазначити, що 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.