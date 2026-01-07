Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення

Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення

МЗС Колумбії: військові повинні захищати країну від вторгнення США

Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення, пише «Главком».

«Якщо така агресія станеться, військові повинні захищати національну територію та суверенітет країни», – наголосила Вільявісенсіо. За її словами, згідно з міжнародним правом, держави мають право на законну самооборону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною. За його словами, слідом за Венесуелою саме Колумбія стане наступною країною, на яку Вашингтон націлить свою зброю для боротьби з наркотрафіком.

Згодом Трамп виступив із різкою критикою на адресу керівництва Колумбії, звинувативши владу країни у сприянні виробництву кокаїну. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він назвав президента Колумбії Густаво Петро «хворою людиною», яка невдовзі припинить постачання наркотиків до Штатів

Варто зазначити, що 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.