Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення
фото: Reuters

МЗС Колумбії: військові повинні захищати країну від вторгнення США

Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення, пише «Главком».

«Якщо така агресія станеться, військові повинні захищати національну територію та суверенітет країни», – наголосила Вільявісенсіо. За її словами, згідно з міжнародним правом, держави мають право на законну самооборону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною. За його словами, слідом за Венесуелою саме Колумбія стане наступною країною, на яку Вашингтон націлить свою зброю для боротьби з наркотрафіком. 

Згодом  Трамп виступив із різкою критикою на адресу керівництва Колумбії, звинувативши владу країни у сприянні виробництву кокаїну. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він назвав президента Колумбії Густаво Петро «хворою людиною», яка невдовзі припинить постачання наркотиків до Штатів

Варто зазначити, що 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Читайте також:

Теги: військові Колумбія США наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Угода, запропонована США 23 грудня, передбачала, що Мадуро міг би покинути Венесуелу в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
4 сiчня, 14:13
Вибухи у Венесуелі, 3 січня 2026 рік
Удар по Венесуелі. Що каже міжнародне право
4 сiчня, 08:52
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
4 сiчня, 07:51
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
27 грудня, 2025, 05:28
Умєров: Україна і США почали новий етап раунду консультацій
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
19 грудня, 2025, 18:25
Обидва документи не набрали необхідної кількості голосів
Палата представників США відмовилася обмежити військові дії Трампа проти Венесуели
18 грудня, 2025, 08:36
Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
17 грудня, 2025, 02:56
«Нульовий день» у війську
«Нульовий день» у війську
15 грудня, 2025, 16:00

Політика

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen за певних умов
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
Загроза імпічменту. Трамп закликав республіканців вибороти перемогу на проміжних виборах
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
Reuters: США погрожують чиновникам Венесуели у разі відмови співпрацювати
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua