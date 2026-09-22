ЄС почав розробляти алгоритм дій на випадок жертв від атак Росії – Politico

Європейські дипломати вважають, що через масштаби російських гібридних операцій поява людських жертв стала дедалі реальнішим сценарієм

Країни Європейського Союзу обговорять спільну реакцію на випадок, якщо російські гібридні атаки призведуть до загибелі громадян ЄС або НАТО. Відповідний алгоритм дій планують обговорити міністри закордонних справ країн-членів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За словами двох дипломатів ЄС, глави зовнішньополітичних відомств країн-членів на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку спробують визначити скоординовану реакцію на випадок людських жертв унаслідок гібридної атаки Росії.

Європейські експерти попереджають, що ризик такого сценарію зростає на тлі масштабів російських операцій. «З огляду на масштаби та характер дій Росії, рано чи пізно жертви неминучі. Те, що їх досі не було – це чистий збіг обставин», – заявив один із дипломатів.

За словами джерела Politico, попередження щодо російських гібридних атак уже активізували дипломатичні зусилля всередині Євросоюзу.

Цього тижня представники європейських країн мають зібратися у захищеному приміщенні Ради ЄС. Однією з тем зустрічі стане саме загроза гібридних операцій Росії та можлива реакція європейських держав на їхні наслідки.

Нагадаємо, раніше керівники європейських спецслужб попередили про можливе посилення дій Росії проти країн НАТО. Серед потенційних сценаріїв вони назвали провокації під чужим прапором, масштабні операції впливу та навіть обмежене вторгнення на територію однієї з держав Альянсу.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка заявив, що одним із можливих сценаріїв для Кремля може стати обмежене вторгнення на територію країни НАТО, яка межує з Росією.