Кремль анонсував розмову Трампа та Путіна

Нещодавно президент США заявив про намір незабаром провести телефонну розмову з очільником Кремля

Розмова має відбутися незабаром

Розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним має відбутися найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Скоро», – сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, коли очікувати розмови Путіна із Трампом.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про намір незабаром провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Американський лідер зазначив, що спілкування відбудеться «дуже скоро». Водночас Трамп утримався від розкриття подробиць щодо порядку денного майбутніх перемовин та деталей розвідувальних даних стосовно можливих дій Росії.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну. «Я врегулював вісім воєн. На підході ще одна. У мене запланований дзвінок із Путіним», – сказав він.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників.