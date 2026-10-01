Генсек НАТО розповів про майбутні атаки Росії, до яких має готуватися Європа

Марк Рютте попередив про диверсії, підпали та інші ворожі дії Кремля, однак закликав союзників не панікувати

Європейські країни мають бути готовими до продовження російської кампанії диверсій, підпалів та інших гібридних дій. Кремль уже випробовує безпеку держав НАТО, тому союзникам необхідно залишатися пильними. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми бачимо, як Росія випробовує нас по всій Європі. Ми повинні бути готові до того, що кампанія ворожих дій Росії проти союзників триватиме. Ми всі повинні залишатися пильними й готовими до реагування», – наголосив Рютте.

За даними Bloomberg, Москва проводить кампанію гібридної війни на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про підпали, диверсії на промислових об'єктах та замахи. За оцінкою західних союзників, такими діями Кремль намагається послабити підтримку України.

З позицією генсека НАТО погодилися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Вони наголосили, що Європа не піддасться залякуванню. Німеччина та Нідерланди також посилюють співпрацю у сфері розвідки.

Водночас Рютте закликав європейців не панікувати через дії та погрози Кремля. За його словами, НАТО має достатньо можливостей для захисту території держав-членів.

«Зберігайте спокій, дійте далі та продовжуйте підтримувати Україну. Зберігайте спокій, адже ми маємо для цього всі необхідні ресурси. Ми здатні захистити кожен сантиметр території союзників», – підкреслив генсек НАТО.

Заяви Рютте пролунали на тлі чергових російських погроз через Калінінградську область. Москва заявила про готовність використати весь доступний арсенал озброєнь для захисту російського ексклаву, якщо НАТО спробує відрізати його від решти території РФ.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наразі не бачить безпосередньої загрози для своєї території з боку Росії. За його словами, Москва використовує ядерні погрози, зокрема для того, щоб відвернути увагу союзників від війни проти України.

Його слова пролунали після повідомлень про лист Росії до НАТО. За даними ЗМІ, Москва застерегла Альянс від можливих спроб ізолювати Калінінградську область та пригрозила застосуванням усього доступного арсеналу, зокрема ядерної зброї.