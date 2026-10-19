Трамп бідкається, що Україна через війну втратила «океани»

Дональд Трамп зазначив, що Україна через війну з РФ втратила не лише території, а й вихід до «морів та океанів»

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо перебігу війни в Україні, приписавши українській території наявність океанічного узбережжя. Про це пише «Главком».

Оцінюючи поточні наслідки конфлікту, американський політик зазначив, що країна опинилася в руїнах та втратила не лише свої території, а й вихід до «морів та океанів».

Очевидне географічне перебільшення щодо океанічних кордонів стало частиною розлогого допису політика, у якому він знову розкритикував українське керівництво. Зокрема, Трамп заявив, що Володимир Зеленський не прагне закінчення війни, а також звинуватив Україну в завданні шкоди світовому ринку пального через удари по російських НПЗ, наголосивши при цьому на власному бажанні якнайшвидше завершити конфлікт.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що останні дії США виглядають як спроба змусити Україну піти на поступки РФ.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, аби переконати Україну капітулювати, і хоч він не стверджує, що партнери свідомо прагнуть закінчити війну за рахунок України, зовні це виглядає саме так.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.