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Європейський Союз закликав захистити Міжнародний кримінальний суд від санкцій США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Європейський Союз закликав захистити Міжнародний кримінальний суд від санкцій США
США почали кампанію проти Міжнародного кримінального суду (МКС)
фото: AP

Санкції США загрожують нормальній роботі МКС

Європейські законодавці закликають Єврокомісію заборонити компаніям і банкам ЄС виконувати санкції США, запроваджені проти Міжнародного кримінального суду. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Обмеження з боку Вашингтона стали відповіддю на видачу МКС ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Наразі під американські санкції вже потрапили 13 посадовців Гаазького суду, серед яких дев'ять суддів, чотири прокурори та президентка установи Томоко Акане.

Санкції США загрожують нормальній роботі МКС – від виплати зарплат і доступу до ІТ-послуг до утримання слідчих ізоляторів. Захистити суд пропонують через активацію так званого «блокувального статуту», який забороняє європейським фірмам дотримуватися американських обмежень. Уряди Нідерландів та Німеччини висловили підтримку суду, а міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен назвав такий крок «ядерним варіантом».

Європейські політики та самі судді МКС наголошують, що це випробування для демократії та верховенства права в Європі. Законодавці звертають увагу на проблему «надмірного дотримання» санкцій європейськими банками, які автоматично блокують рахунки за вказівкою Вашингтона. Вони закликають Єврокомісію проявити лідерство та припинити автоматичне слідування за рішеннями Держдепартаменту США.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабну кампанію з метою «систематичної ліквідації» Міжнародного кримінального суду (МКС), закликавши союзників по НАТО негайно денонсувати Римський статут і припинити будь-яку підтримку цієї інституції. 

Під час закритої зустрічі послів НАТО в Брюсселі посланець США Метью Вітакер висунув відповідну вимогу, наголосивши, що Вашингтон уважно стежитиме за тими, хто підтримає Сполучені Штати. Паралельно американська місія розіслала документ із вимогою припинити фінансування МКС, а державний секретар Марко Рубіо звинуватив суд у посяганні на суверенітет США. 

Теги: санкції Європейський Союз США Міжнародний кримінальний суд

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