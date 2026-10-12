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Міністр фінансів США жорстко відповів Європі на критику дизельної угоди з Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністр фінансів США жорстко відповів Європі на критику дизельної угоди з Росією
Міністр фінансів США зробив заяву про угоду з РФ
фото: АР

Бессент звинуватив Європу в лицемірстві

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив лідерів Європи в лицемірстві після критики угоди США та Росії про постачання дизельного пального. Про це він заявив в ефірі американського інформаційного каналу Fox News, передає «Главком».

«Європейці продовжують фінансувати Володимира Путіна, тому їхні заяви про те, що ми не можемо отримати полегшення в питанні цін на дизельне пальне, є цілковитим лицемірством», – сказав Бессент.

Нагадаємо, домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських політиків. Представники обох партій звинуватили президента США у підтримці російської воєнної економіки. Зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав домовленість «угодою з дияволом», а сенаторка Джин Шахін – зрадою України, європейських союзників та інтересів національної безпеки США.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про масштабну угоду щодо закупівлі російського дизельного пального, яка може стати порятунком для російського диктатора Володимира Путіна, але не принесе користі американцям.

Зокрема, штатний аналітик видання The Atlantic і колишній спічрайтер Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум різко розкритикував оголошену Дональдом Трампом угоду з Москвою щодо купівлі дизельного пального.

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Теги: росія США Європа дизельне пальне

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