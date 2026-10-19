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Єврокомісія відповіла Вашингтону на пропозицію стосовно російського газу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Єврокомісія відповіла Вашингтону на пропозицію стосовно російського газу
ЄС висловив розчарування рішенням США послабити обмеження проти Росії
фото: AP

Брюссель не планує скасовувати обмеження проти Москви до завершення війни та виступає за узгоджену санкційну політику ЄС і США

Європейська комісія відхилила пропозицію США відновити закупівлі російського газу в межах обговорень можливого припинення вогню в Україні. Брюссель також підтвердив, що не має наміру скасовувати санкції проти Росії до повного завершення війни. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє «Главком».

«Наша позиція залишається незмінною. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше чітко дала зрозуміти, що не скасовуватиме жодних обмежень проти Росії, доки війна не завершиться повністю», – сказала Пінью.

Речниця Єврокомісії також нагадала, що на саміті ЄС 15-16 жовтня учасники висловили розчарування рішенням США послабити обмеження проти Росії та розпочати закупівлі російського дизельного пального.

Брюссель вважає, що Європейський Союз і Сполучені Штати мають координувати санкційний тиск на Москву. За оцінкою Єврокомісії, спільні обмеження можуть спонукати Росію погодитися на припинення бойових дій на умовах України.

Варто нагадати, що адміністрація Дональда Трампа розробляє мирну ініціативу, яка передбачає розвернення енергетичної політики Заходу та відновлення постачання російського газу до Європи. 

За даними джерел, посланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф під час переговорів із європейськими й українськими посадовцями, зокрема з Володимиром Зеленським, запропонували відновити роботу газопроводів через Україну та розглянути перезапуск «Північного потоку-2» під можливим контролем американських інвесторів.

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Теги: санкції Європа війна газ США

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