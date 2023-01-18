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ЗМІ: Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗМІ: Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року
Плани Трампа розширити свою присутність у Facebook і Twitter можуть свідчити про обмеженість охоплення його власної соцмережі Truth Social
фото Erin Scott/REUTERS

Facebook і Twitter забанили Трампа наступного дня після того, як натовп його прихильників штурмував Капітолій

Штаб Дональда Трампа, який оголосив про участь у передвиборчій кампанії 2024 року, готується до розблокування його акаунтів у соцмережах Facebook і Twitter, щоб збільшити шанси республіканця на переобрання президентом США. Про це з посиланням на джерела й поінформованих співрозмовників повідомив телеканал NBC News.

За даними каналу, у вівторок штаб Трампа офіційно звернулася до компанії Meta з проханням розблокувати його Facebook-акаунт. У листі стверджується, що «заборона акаунту президента Трампа на Facebook різко спотворила і пригнітила публічний дискурс».

У штабі 45-го президента США попросили про зустріч із представниками Meta, «щоб обговорити якнайшвидше відновлення присутності президента Трампа на платформі». У Facebook коментувати ситуацію відмовилися, зазначивши, що «оголосять рішення в найближчі тижні відповідно до розробленого процесу».

Також наближені до Трампа джерела стверджують, що він, імовірно, повернеться до соцмережі Twitter, хоча раніше публічно таку можливість заперечував.

«Він говорив про це (повернення у Twitter) тижнями, але Трамп говорить за Трампа, тому можна лише здогадуватися, що він зробить, скаже або коли», – цитує NBC News одного із соратників республіканця. Інше джерело додало, що експрезидент США консультувався щодо повернення у соцмережу й можливий зміст першого твіту.

Як відомо, Facebook і Twitter забанили Дональда Трампа наступного дня після того, як натовп його прихильників пішов на штурм Капітолія й втрутився в роботу Конгресу під час підрахунку голосів виборців 6 січня 2021 року, яка мала засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Зрештою, Facebook вирішив запровадити обмежену заборону проти Трампа, яка має бути переглянута через два роки, починаючи з 7 січня цього року. Twitter планував назавжди забанити Трампа, але новий власник соцмережі Ілон Маск відновив акаунт Трампа 19 листопада 2022 року, а потім розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.

Плани Трампа розширити свою присутність у Facebook і Twitter можуть свідчити про обмеженість охоплення його власної соцмережі Truth Social. Там у Трампа трохи більше 4,8 мільйона підписників на платформі – порівняно з майже 88 мільйонами у Twitter і 34 мільйонами у Facebook.

Як відомо, проти Трампа у США порушені кілька кримінальних справ, за які йому загрожує ув'язнення. Так, Суд Нью-Йорка в п’ятницю зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство.

Тим часом соратник Трампа готується до в'язниці. Колишній фінансовий директор компанії Trump Organization Аллен Вайссельберг засуджений до п'яти місяців ув'язнення. Вайсельберг у серпні визнав себе винним у приховуванні $1,76 млн доходу від податкових органів.

Крім того, проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Від колишнього голови Білого дому вимагають відшкодування. 

Теги: Дональд Трамп вибори у США шахрайство

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