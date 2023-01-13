Компанію Трампа оштрафували на $1,6 млн за податкове шахрайство

Юристи компанії Трампа планують подати апеляцію

Суд Нью-Йорка в п’ятницю зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство. Про це повідомляє Reuters.

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Рішення було винесене після того, як на початку грудня 2022 року присяжні визнали компанію Trump Organization винною в податкових злочинах, скоєних двома її колишніми працівниками – зокрема шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві і фальсифікації ділової документації.

Trump Organization – це бізнес-імперія Трампа, яка займається операціями з нерухомістю та готельним бізнесом і володіє гольф-курортом. Її штаб-квартира Trump Tower розташована в Нью-Йорку.

Адвокатка захисту Сьюзан Нечелес заявила, що компанія Трампа планує подати апеляцію. Своєю чергою окружний прокурор району Манхеттен Елвін Брегг, офіс якого порушив справу, заявив, що продовжує кримінальне розслідування ділової практики експрезидента США.

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«Сьогоднішнє рішення разом із вироком, винесеним раніше на цьому тижні, закриває важливий розділ нашого поточного розслідування щодо колишнього президента і його бізнесу. Тепер ми будемо рухатись далі», – сказав Брегг журналістам.

Він мав на увазі вирок колишньому фінансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу, який працював на сім'ю Трампа протягом близько п’ятдесяти років. Його засудили до п'яти місяців ув'язнення після того, як він дав свідчення як головний свідок обвинувачення.

Нагадаємо, справа ґрунтувалася на свідченнях Вайссельберга та менеджера з фінансових питань Trump Organization Джеффрі Макконні. Обоє під час свідчень визнали інкриміновані слідством злочини, пов’язані з фінансовим шахрайством. Оскільки Макконні був викликаний як свідок, він за законодавством Нью-Йорка отримав імунітет у справі.

У своїх свідченнях Вайссельберг детально розповів, як він із Макконні з 2005 по 2020 роки вводили в оману податкові органи штату Нью-Йорк і федеральної влади. Зокрема колишній фіндиректор Trump Organization визнав, що змовився з компанією для отримання незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогому районі Мангеттена, розкішні автомобілі для себе й дружини та навчання в приватній школі для онуків.

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Крім того, проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Від колишнього голови Білого дому вимагають відшкодування.