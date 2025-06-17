Китай презентував новий мозковий імплант, що перевершив Neuralink Ілона Маска

У Китаї розпочато перше клінічне випробування нового нейроімпланта

Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, на цей раз із Китаю. У Шанхаї була успішно проведена перша в Китаї операція з вживлення інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI) 36-річному пацієнту, який втратив всі кінцівки 13 років тому після удару струмом. Завдяки мініатюрному імпланту чоловік тепер здатний керувати комп'ютером силою думки, що дозволяє йому грати у шахи та відеоігри. Як повідомляє «Главком», про це написало видання Global Times.

Цей прорив став результатом п'ятирічної роботи вчених із Китайської академії наук та нейрохірургів університетської лікарні Хуашань. Китай, таким чином, став другою країною після США, яка впровадила інвазивний нейроінтерфейс у клінічну практику.

Ультратонкий чіп розміром з монету (26 мм у діаметрі та менш як 6 мм завтовшки) був імплантований у рухову кору головного мозку пацієнта у березні 2025 року. Унікальні електроди пристрою значно тонші за людське волосся, вони мінімізують пошкодження мозкової тканини, забезпечуючи високу точність зчитування нейронних сигналів.

«Розроблені дослідницькою групою під керівництвом Чжао Чжентуо нейронні електроди китайської команди є найменшими за розміром і найгнучкішими у світі, з площею поперечного перерізу всього від 1/5 до 1/7 від площі перетину електродів Neuralink», – пише Global Times.

За кілька місяців роботи не було зафіксовано жодного випадку відторгнення чи інфекції. Дослідники відзначають високу швидкість системи: весь процес від зчитування нейронних імпульсів до виконання команди займає десятки мілісекунд. Ця технологія відкриває нові горизонти для пацієнтів з повною паралізацією, ампутаціями та нейродегенеративними захворюваннями.

Розробники планують вивести систему на ринок до 2028 року. Наступним етапом стане навчання пацієнта управлінню роботизованим протезом – спочатку для простих дій, таких як підняття чашки, а в перспективі і складніших маніпуляцій.

Нагадаємо, мозковий імплант Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, який стрімко розвивається у США. Американський стартап Precision Neuroscience отримав дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) на тривалі випробування свого нейроімпланту – кортикального інтерфейсу Layer 7. Ультратонка матриця з 1024 електродами здатна зчитувати та стимулювати мозкову активність.