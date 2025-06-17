Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китай презентував новий мозковий імплант, що перевершив Neuralink Ілона Маска

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Китай презентував новий мозковий імплант, що перевершив Neuralink Ілона Маска
Чоловік може керувати комп'ютером силою думки
фото: www.globaltimes.cn

У Китаї розпочато перше клінічне випробування нового нейроімпланта

Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, на цей раз із Китаю. У Шанхаї була успішно проведена перша в Китаї операція з вживлення інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI) 36-річному пацієнту, який втратив всі кінцівки 13 років тому після удару струмом. Завдяки мініатюрному імпланту чоловік тепер здатний керувати комп'ютером силою думки, що дозволяє йому грати у шахи та відеоігри. Як повідомляє «Главком», про це написало видання Global Times.

Цей прорив став результатом п'ятирічної роботи вчених із Китайської академії наук та нейрохірургів університетської лікарні Хуашань. Китай, таким чином, став другою країною після США, яка впровадила інвазивний нейроінтерфейс у клінічну практику.

Ультратонкий чіп розміром з монету (26 мм у діаметрі та менш як 6 мм завтовшки) був імплантований у рухову кору головного мозку пацієнта у березні 2025 року. Унікальні електроди пристрою значно тонші за людське волосся, вони мінімізують пошкодження мозкової тканини, забезпечуючи високу точність зчитування нейронних сигналів.

«Розроблені дослідницькою групою під керівництвом Чжао Чжентуо нейронні електроди китайської команди є найменшими за розміром і найгнучкішими у світі, з площею поперечного перерізу всього від 1/5 до 1/7 від площі перетину електродів Neuralink», – пише Global Times.

За кілька місяців роботи не було зафіксовано жодного випадку відторгнення чи інфекції. Дослідники відзначають високу швидкість системи: весь процес від зчитування нейронних імпульсів до виконання команди займає десятки мілісекунд. Ця технологія відкриває нові горизонти для пацієнтів з повною паралізацією, ампутаціями та нейродегенеративними захворюваннями.

Розробники планують вивести систему на ринок до 2028 року. Наступним етапом стане навчання пацієнта управлінню роботизованим протезом – спочатку для простих дій, таких як підняття чашки, а в перспективі і складніших маніпуляцій.

Нагадаємо, мозковий імплант Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, який стрімко розвивається у США. Американський стартап Precision Neuroscience отримав дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) на тривалі випробування свого нейроімпланту – кортикального інтерфейсу Layer 7. Ультратонка матриця з 1024 електродами здатна зчитувати та стимулювати мозкову активність.

Читайте також:

Теги: Китай технології Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
13 червня, 13:09
Чи врятує Китай Лукашенка від Путіна?
Лукашенко шукає у Сі захисту від Путіна. Ще одна спроба
5 червня, 17:48
Іран добуває 4% нафти
Ціни на нафту злетіли – погано для України, але це ненадовго
Вчора, 14:00
Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет
Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину» Технології війни
3 червня, 07:00
Система «Золотий купол», як очікується, значною мірою покладатиметься на інфрачервоні сенсори для відстеження запусків ракет
Китай створив матеріал, який може підірвати ефективність «Золотого купола» Трампа
26 травня, 05:52
Зеленський: Китай просто закрив доступ для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи
Дронова підніжка. Зеленський розказав, як Китай підсобив росіянам
29 травня, 01:36
Американський лідер вважає, що через тарифи США економіка Піднебесної була на межі кризи
Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США
30 травня, 16:34
Бжезінський: «Росія виснажується і стає більш вразливою до китайської гегемонії»
Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні
31 травня, 11:00
Перемовини США і Китаю: як зустріч вплине на ціну золота
Перемовини США і Китаю: як зустріч вплине на ціну золота
9 червня, 17:42

HiTech

Китай презентував новий мозковий імплант, що перевершив Neuralink Ілона Маска
Китай презентував новий мозковий імплант, що перевершив Neuralink Ілона Маска
Виробник Барбі об'єднується з OpenAI для створення іграшок на базі штучного інтелекту
Виробник Барбі об'єднується з OpenAI для створення іграшок на базі штучного інтелекту
ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
ChatGPT «ліг» в усьому світі: що відомо
У провідній газеті США з'являться колонки, написані за допомогою штучного інтелекту
У провідній газеті США з'являться колонки, написані за допомогою штучного інтелекту
Штучний інтелект створить дуже цінні професії – голова Google Mind
Штучний інтелект створить дуже цінні професії – голова Google Mind
Окупанти модернізували КАБи: аналітики назвали стратегічні переваги
Окупанти модернізували КАБи: аналітики назвали стратегічні переваги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
100K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
53K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
34K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
32K
Трамп знав про атаку на Київ?

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua