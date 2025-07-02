Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги
Ключовою темою розмови дипломатів стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Зовнішньополітичне відомство України заявило, що будь-яка затримка чи зволікання з боку США лише спонукатиме агресора продовжувати війну

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель прибув до Міністерства закордонних справ України для обговорення підтримки Києва з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Ключовою темою розмови стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав. Так, заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца висловила вдячність Вашингтону за надану підтримку й підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів озброєння.

Українська посадовиця також підкреслила: будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру.

«Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. За цих умов критично важливим є посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора», – заявили у МЗС.

Пресслужба відомства додала, що сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань і подальші контакти між Україною та США, які «сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави».

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Читайте також:

Теги: МЗС США військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на протести
Протести у Лос-Анджелесі. Влада штату подасть до суду на Трампа
9 червня, 08:19
МЗС України звинуватило владу Угорщини в демонізації України
«Комунікаційна лінія Угорщини зійшла з рейок». Деталі скандалу між Будапештом та Києвом
11 червня, 07:41
Демонстранти зібралися на вулицях, у парках та на площах по всій території США
Американці відзначили день народження Трампа масштабними протестами: добірка фото
15 червня, 02:28
Президент України відрефлексував на привітання США з Днем Росії
Президент України відрефлексував на привітання США з Днем Росії
14 червня, 14:20
Трамп схвалив плани удару США по Ірану , але ще не віддав остаточного наказу
Європу можуть сколихнути теракти після американських ударів по Ірану – The Telegraph
20 червня, 11:01
Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
Іран закликає ООН визнати Ізраїль та США винними в 12‑денній війні
30 червня, 05:16
Лінн Трейсі стала послом США у Росії 30 січня 2023 року
Посол США Лінн Трейсі завершила роботу в Росії
27 червня, 16:08
Гринкевич наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози
Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України
25 червня, 06:32
За час повномасштабної війни Україна отримала від США військової допомоги приблизно на $74 млрд
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
15 червня, 18:58

Політика

Кабмін провів кадрові зміни
Кабмін провів кадрові зміни
Кременя звільнено. Хто може стати новим мовним омбудсменом
Кременя звільнено. Хто може стати новим мовним омбудсменом
Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву
Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву
МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги
МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги
Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини
Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини
Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні
Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
190K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
95K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
51K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
42K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua