МЗС України відреагувало на інформацію про припинення американської допомоги

Зовнішньополітичне відомство України заявило, що будь-яка затримка чи зволікання з боку США лише спонукатиме агресора продовжувати війну

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель прибув до Міністерства закордонних справ України для обговорення підтримки Києва з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Ключовою темою розмови стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав. Так, заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца висловила вдячність Вашингтону за надану підтримку й підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів озброєння.

Українська посадовиця також підкреслила: будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру.

«Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. За цих умов критично важливим є посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора», – заявили у МЗС.

Пресслужба відомства додала, що сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань і подальші контакти між Україною та США, які «сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави».

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.