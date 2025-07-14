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Тарифи проти Китаю. Трамп отримав «червоні прапорці» від виборців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Тарифи проти Китаю. Трамп отримав «червоні прапорці» від виборців
Виборці-республіканці виявляють обмежену підтримку дій президента щодо Китаю
фото: ndtv.com

Politico: виборці, які голосували за Трампа, не люблять його тарифи 

Торговельна політика американського президента Дональда Трампа може підірвати підтримку серед власних виборців. Як пише «Главком», про це повідомляє Politico з посиланням на своє опитування.

Дослідження провели з 10 по 20 червня, у ньому взяли участь 2276 дорослих жителів США. Опитування показало, що від 25% до майже 50% прихильників Трампа висловлюють сумніви щодо його тарифної стратегії, особливо щодо Китаю.

Лише половина опитаних з тих, хто проголосував за Трампа в 2024 році, вважає, що введені президентом тарифи проти Китаю приносять користь американським компаніям. Майже чверть заявила, що такі заходи навпроти шкодять бізнесу США.

Згідно з опитуванням, 46% виборців Трампа підтримують тарифи на китайські товари навіть у разі зростання цін, ще 32% – лише якщо ціни не підвищаться, 9% виступають проти мит, а 13% не визначились. Крім того, думки прихильників Трампа розділилися щодо того, чи має президент вводити тарифи без погодження з Конгресом: 45% – за, 44% – проти.

Трамп, який погрожує ввести новий раунд мит з 1 серпня, стверджує, що мита принесуть країні «великі гроші», наголошує Politico. Однак, як зазначає видання, вартість цих заходів лягає як на плечі компаній, так і на споживачів. Наприклад, після введення перших тарифів на продукцію з Китаю вартість великої побутової техніки зросла на 4% у період із квітня до травня у рамках першого раунду тарифів.

Проте 55% виборців Трампа вірять, що він зможе укласти вигідну угоду з Китаєм, хоч і вважають цей процес складним. Лише 12% упевнені, що домовленостей досягнуто не буде.

Демократи, навпаки, більш єдині в оцінці тарифної політики Трампа: 86% прихильників колишнього віце-президента США та суперниці Трампа на президентських виборах Камали Гарріс вважають, що стратегія американського голови заважає Штатам укладати вигідні торгові угоди з іншими країнами.

США розпочали поетапне підвищення тарифів на китайські товари у лютому 2025 року. До квітня сукупна ставка досягла 145%, включаючи березневе підвищення на 20%. У відповідь Китай також збільшив мито на американський імпорт – до 125%.

У травні після переговорів у Женеві сторони домовилися про 90-денне «тарифне перемир'я»: Вашингтон погодився знизити мита з 145% до 30%, Пекін – з 125% до 10%.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова.Президент каже, що запровадить 30% мита для Алжиру, Лівії та Іраку, 25% мита на товари з Брунею та Молдови і 20% мита на товари з Філіппін. Ці мита значною мірою відповідають ставкам, які Трамп оголосив у квітні, хоча мита на іракські товари знизилися з 39%, а на філіппінські — зросли з 17%.



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Теги: США тарифи Китай Дональд Трамп гроші імпорт президент Вашингтон

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