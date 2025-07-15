У чому справжня мета Трампа?
Головна мета Трампа
Не думав, що треба писати, але бачу, що треба.
- США президента Трампа не є союзником України.
- США президента Трампа не є союзником Росії.
- США президента Трампа не є союзником Євросоюзу.
Головна мета зовнішньої політики США – послабити Китай як основного опонента. Це непросте завдання.
З цього випливає весь той треш, який ми бачимо майже пів року.
- Не можна допустити поразки України, бо це посилює Росію як союзника Китаю.
- Не можна допустити поразки Росії, бо це посилює Китай (російськими ресурсами) та Євросоюз.
- Не можна допустити союзу ЄС та Китаю.
Євросоюз має купувати більше американської зброї та ставати залежнішим. Всі мають продавати свої товари США дешево й купувати американські дорого.
Коротко кажучи, всі мають бути бідними, нещасними і стікати кров'ю, поки Америка підсилюється. І всі повинні мати Америку своєю єдиною надією. Не дуже проста в реалізації стратегія, але ж поки вдається.