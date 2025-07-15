У чому справжня мета Трампа?

Головна мета Трампа

Не думав, що треба писати, але бачу, що треба.

США президента Трампа не є союзником України.

США президента Трампа не є союзником Росії.

США президента Трампа не є союзником Євросоюзу.

Головна мета зовнішньої політики США – послабити Китай як основного опонента. Це непросте завдання.

З цього випливає весь той треш, який ми бачимо майже пів року.

Не можна допустити поразки України, бо це посилює Росію як союзника Китаю.

Не можна допустити поразки Росії, бо це посилює Китай (російськими ресурсами) та Євросоюз.

Не можна допустити союзу ЄС та Китаю.

Євросоюз має купувати більше американської зброї та ставати залежнішим. Всі мають продавати свої товари США дешево й купувати американські дорого.

Коротко кажучи, всі мають бути бідними, нещасними і стікати кров'ю, поки Америка підсилюється. І всі повинні мати Америку своєю єдиною надією. Не дуже проста в реалізації стратегія, але ж поки вдається.