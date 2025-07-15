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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

У чому справжня мета Трампа?

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США президента Трампа не є союзником Росії
фото: Reuters

Головна мета Трампа

Не думав, що треба писати, але бачу, що треба.

  • США президента Трампа не є союзником України.
  • США президента Трампа не є союзником Росії.
  • США президента Трампа не є союзником Євросоюзу.

Головна мета зовнішньої політики США – послабити Китай як основного опонента. Це непросте завдання.

З цього випливає весь той треш, який ми бачимо майже пів року.

  • Не можна допустити поразки України, бо це посилює Росію як союзника Китаю.
  • Не можна допустити поразки Росії, бо це посилює Китай (російськими ресурсами) та Євросоюз.
  • Не можна допустити союзу ЄС та Китаю.

Євросоюз має купувати більше американської зброї та ставати залежнішим. Всі мають продавати свої товари США дешево й купувати американські дорого.

Коротко кажучи, всі мають бути бідними, нещасними і стікати кров'ю, поки Америка підсилюється. І всі повинні мати Америку своєю єдиною надією. Не дуже проста в реалізації стратегія, але ж поки вдається.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай Дональд Трамп Україна росія війна

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Валерій Пекар

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