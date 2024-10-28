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Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
Актори підтримали своїх кандидатів у президенти США
фото з відкритих джерел

Відомі актори у США офіційно підтримали своїх кандидатів на пост президента

Лауреати премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо відкрито висловили свою підтримку кандидатці на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалі Гарріс.

Як повідомляє CNBS, зіркові актори взяли участь у заході «Філадельфійці за Камалу Гарріс». Там також були присутні акторки Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон та актор Брайан Генрі. «Ми тут не як актори та актриси. Ми тут як американці. Занадто багато поставлено на карту, щоб бути наляканими, тихими і самовдоволеними», – сказала Вашингтон.

Де Ніро закликав людей «стукати у двері» своїх співгромадян в день виборів, а також вкотре жорстко висловився про колишнього президента США Дональда Трампа, назвавши його «шматком лайна».

Нагадаємо, що раніше кандидатуру Гарріс підтримали співачки Дженіфер Лопес, Аріана Гранде, Кеті Перрі та Тейлор Свіфт, а також актори Джордж Клуні, Меріл Стріп та інші.

Співчака Бейонсе також закликала голосувати за Гарріс, назвавши її жінкою, яка просуває необхідну для Сполучених Штатів Америки єдність. 

Нагадаємо, раніше видання Time написало, що чверть американців упевнені, що після президентських виборів у США розпочнеться громадянська війна

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.Джерела видання зазначають, що республіканці в Сенаті та Палаті представників очікують, що зможуть контролювати Білий дім і Конгрес після виборів, тому «накривають стіл».

Зауважимо, що напередодні президентських виборів у США кандидатів підтримує велика кількість знаменитостей та публічних персон.

 

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Теги: війна актор Вашингтон Леонардо ДіКапріо Бейонсе Тейлор Свіфт

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Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
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