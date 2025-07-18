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Міністр фінансів Японії розкритикував мита Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр фінансів Японії розкритикував мита Трампа
Като: Японія вважає, що мита не є найкращим інструментом для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като наголосив на важливості вільної багатосторонньої торгівлі та прозорого економічного регулювання

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив країнам G20, що запровадження мит не є ефективним способом вирішення проблем економічного дисбалансу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Японія вважає, що мита не є найкращим інструментом для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків», – сказав Като. На його думку, країни повинні зосереджуватись на внутрішніх реформах і діях, аби вирішити структурні проблеми своїх економік.

Като виступив після першого дня зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн G20, де був одним із головних спікерів, зокрема на популярній сесії щодо глобальної економіки. Міністр фінансів США Скотт Бессент на заході не був присутній.

Його заява пролунала на тлі зростаючої напруги, пов'язаної з планами адміністрації Дональда Трампа щодо нових митних тарифів. Президент США розглядає тарифи як засіб боротьби з торговим дефіцитом і способом повернути виробництво в країну.

Як зазначає Bloomberg, Като наголосив на важливості вільної багатосторонньої торгівлі та прозорого економічного регулювання. Водночас, за його словами, офіційних перемовин щодо скоординованих дій у відповідь на політику США не велося.

Представник японського Мінфіну, який супроводжував Като, розповів, що чимало учасників зустрічі вважають, що ймовірні ризики для глобальної економіки поки що не справдилися. Ба більше, ринкова напруга дещо знизилася. Утім, за словами цього ж представника, міжнародні організації та низка делегацій закликали зберігати обережність у зв’язку з можливими майбутніми загрозами.

На тлі ескалації торговельної політики США, зазначає Bloomberg, дедалі більше країн шукають шляхи до посилення міжнародної співпраці. Зокрема, Європейський Союз розглядає можливість узгоджених дій з партнерами, зокрема Канадою та Японією.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї. Тарифи набудуть чинності 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Ми маємо покласти край торговельним дефіцитам, спричиненим тарифними та нетарифними бар'єрами цих країн... Тому ми запроваджуємо 25-відсоткове мито на будь-які товари, які надходять», – йдеться в листах Трампа.

Теги: США Дональд Трамп Японія тарифи

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