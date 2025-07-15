Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?

Стратегічний сигнал США: російські плани контролю над Україною не будуть реалізовані

Який набір швидких і дієвих заходів був у розпорядженні?

Максимально швидке введення вторинних «зупиняючих» санкцій (500% тарифів, які зараз перетворилися в більш реалістичні 100%) – не застосовано. Направлення Україні російських заморожених активів – не застосовано. Пакет на $300 млн. за механізмом PDA (тобто із запасів озброєнь негайним рішенням Президента США і швидке постачання) – не застосовано. Збільшення в рази планованої військової допомоги Україні за Ініціативою сприяння безпеці України (USAI) в проекті військового бюджету США на 2025-2026 бюджетні роки (зараз там фігурують цифри – до $500 млн.) – не застосовано. Введення негайно нового пакету персональних санкцій за рішенням Президента США - не застосовано. Рішуча заява, що час вийшов – Адміністрація США змінює своє ставлення: більше не посередники, а стають на бік України – реалізовано частково. Продаж третім країнам (або коаліції країн) озброєнь з дозволом постачати їх Україні – реалізовано значною мірою.

Заявлено, типи озброєнь поки не відомі (крім обговорення кількості систем ПРО і боєприпасів до них). Питання по дальніх ракетах (типу JASSM –ER) публічно не обговорюється.

Висновок: росіяни отримали ще майже два місяці (як і випрошував путін) на захоплення більше територій України. Фінансування війни також продовжиться, зупиняючих санкцій не буде як мінімум ще 50 днів (а це значить фактично – кілька місяців, навіть, якщо вони будуть Конгресом введені і підписані Президентом (що малоймовірно). Недобре, що, судячи зі всього – росіяни також про це заздалегідь вже знали.

Із позитивного: Адміністрація США хоче позиціонуватися як нейтральна, але Америка «не вийшла з гри». Тепер будуть діяти переважно через коаліцію країн Європи та Канаду (позицію інших країн – партнерів України стосовно закупівлі озброєнь для України потребує уточнення).

В закуплених озброєннях можуть бути й ті, що наразі не виробляються в Європі та крилаті ракети повітря-земля більшої дальності.

Загалом підтверджений стратегічний сигнал США: російські плани контролю над Україною не будуть реалізовані.

Скажімо так: рішення на наступні два місяці мало що змінюють, а далі все ж таки вікно можливостей для виходу з широкомасштабної війни без капітуляції України залишається, навіть вірогідність його використати збільшується.