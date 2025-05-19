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Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії
Трамп закликає провести розслідування можливих виплат Гарріс знаменитостям під час її передвиборчої кампанії
фото: АР

Трамп: Брюс Спрінгстін, Опр, Боно і, можливо, багато інших мають багато чого пояснити

Президент США Дональд Трамп звинуватив Камалу Гарріс у тому, що вона платила мільйони доларів за підтримку таких зірок, як Бейонсе, Брюс Спрінгстін, Опра Вінфрі та Боно під час передвиборчої кампанії 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

«Згідно з повідомленнями в новинах, Бейонсе заплатили $11 млн за те, щоб вона вийшла на сцену, швидко підтримала Камалу і пішла під гучне освистування за те, що вона ніколи не виконувала жодної пісні, жодної! Пам'ятайте, що демократи і Камала незаконно заплатили їй мільйони доларів за те, що вона не зробила нічого, окрім того, щоб підтримати Камалу на повен голос», – йдеться у дописі.

Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії фото 1
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Трамп додав: «Це незаконна виборча афера на найвищому рівні! Це незаконний внесок у виборчу кампанію! Брюс Спрінгстін, Опр, Боно і, можливо, багато інших мають багато чого пояснити!».

Нагадаємо, що також лауреати премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо відкрито висловлювали свою підтримку кандидатці на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалі Гарріс.

До того ж тоді співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс Бейонсе

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