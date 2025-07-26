«Імміграція вбиває». Трамп розкритикував політику Європи

Президент США: «Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи»

Під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: «Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи. Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання».

Американський президент не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що не хоче «засоромити інших». Водночас журналісти зазначають, що висловлювання перегукуються з так званою теорією «Великої заміни», яку просувають ультраправі політики, згідно з якою населення Європи нібито замінюється іммігрантами з Африки та інших регіонів.

Нагадаємо, Румунія лідирує у рейтингу міграції серед країн Європейського Союзу: 3,1 млн громадян Румунії, що становить 16,3% населення, влаштувалися в інших державах-членах ЄС, що еквівалентно спустошенню великих міст. Будинки румунів порожніють, а громадяни не поспішають приймати рішення про повернення.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа вимагала від Сербії й інших балканських країн прийняти мігрантів, депортованих зі США.

До слова, кількість міжнародних мігрантів у світі у 2024 році зросла до 304 млн осіб, що вдвічі більше за показник 1990 року. Люди переміщуються через кордони з різних причин, включаючи пошук можливостей працевлаштування, конфлікти та переміщення. Це призвело до того, що деякі країни стали основними напрямками для населення, народженого за кордоном.